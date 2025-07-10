26件立委罷免案＋1公投 選務經費最高16.2億元

中選會估計26件立委罷免案及1件公投案，最高共需花費約16.2億元。（資料照）

2025/07/10 16:15

〔記者李文馨／台北報導〕中選會表示，今年辦理全國性公投案的選務經費約需11億元，立委罷免案平均1件約1600萬元至2000萬元。若以目前26件立委罷免案及1件公投案計算，最高共需花費約16.2億元。

中選會表示，即將在8月23日辦理的全國性公投案1件，所需選務經費約11億元；與7月26日、8月23日即將辦理的各該區域立委罷免案所需經費不同，至各該區域立委罷免案，平均每1件所需經費，約1600萬元左右至2000萬元左右不等。

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首波立委罷免案共有24件，若以一件最高2000萬元計算，共需約4800億元；第二波罷免案共有2案，共需約4000萬元，再加上8月23日舉行的公投案11億元，總經費共約16.2億元。

中選會公告26位立委罷免案成案，其中24案將在7月26日投開票，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福；另外，馬文君、游顥罷免案則在8月23日與公投案同日舉行。

其餘國民黨立委罷免案，包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，仍待地方選委會查對、中選會審定。

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