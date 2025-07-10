為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    26件立委罷免案＋1公投 選務經費最高16.2億元

    中選會估計26件立委罷免案及1件公投案，最高共需花費約16.2億元。（資料照）

    中選會估計26件立委罷免案及1件公投案，最高共需花費約16.2億元。（資料照）

    2025/07/10 16:15

    〔記者李文馨／台北報導〕中選會表示，今年辦理全國性公投案的選務經費約需11億元，立委罷免案平均1件約1600萬元至2000萬元。若以目前26件立委罷免案及1件公投案計算，最高共需花費約16.2億元。

    中選會表示，即將在8月23日辦理的全國性公投案1件，所需選務經費約11億元；與7月26日、8月23日即將辦理的各該區域立委罷免案所需經費不同，至各該區域立委罷免案，平均每1件所需經費，約1600萬元左右至2000萬元左右不等。

    首波立委罷免案共有24件，若以一件最高2000萬元計算，共需約4800億元；第二波罷免案共有2案，共需約4000萬元，再加上8月23日舉行的公投案11億元，總經費共約16.2億元。

    中選會公告26位立委罷免案成案，其中24案將在7月26日投開票，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福；另外，馬文君、游顥罷免案則在8月23日與公投案同日舉行。

    其餘國民黨立委罷免案，包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，仍待地方選委會查對、中選會審定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播