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    「反共護台總動員」晚會7/12登場 護國大遶境、罷團將齊聚台中

    由「閩南狼」陳柏源發起的「反共護台總動員」晚會7月12日晚間將在台中市水安宮登場，前聯電董事長曹興誠、「葉霸」葉春蓮老師、饒舌歌手大支等人將參與助講及演出。（圖由罷免團體提供）

    由「閩南狼」陳柏源發起的「反共護台總動員」晚會7月12日晚間將在台中市水安宮登場，前聯電董事長曹興誠、「葉霸」葉春蓮老師、饒舌歌手大支等人將參與助講及演出。（圖由罷免團體提供）

    2025/07/10 16:46

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免進入倒數階段，由「閩南狼」陳柏源發起的「反共護台總動員」晚會7月12日晚間將在台中市水安宮登場，前聯電董事長曹興誠、「葉霸」葉春蓮老師、饒舌歌手大支等人將參與助講及演出。

    罷免團體規劃，「反共護台總動員」晚會7月12日傍晚5點半開放入場，本次出場陣容十分堅強，花蓮「葉霸」將演講「我們只是受夠了」，大支將演出《台灣頌》熱血Rap，強化行動號召。

    另一方面，反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境─護國勇腳組」，日前展開為期11天、全長368公里的徒步遊行。部分隊伍預定12日晚間6點抵達台中水安宮，參與「反共護台總動員」晚會。

    據規劃，當天晚會徐小花、「閩南狼」將演唱《六四微光》、《西藏在燃燒》，反共網紅八炯短講「良心不能沉默」，包括正藍軍的「鷹爸」徐柏岳、退將丘衛邦、曾遭中共關押的台商李孟居等人也將登台談話，罷免團體也將與現場群眾合唱《大罷免大成功》。

    主辦單位強調，「反共護台總動員」晚會將結合祈福法會、藝文演出與青年動員，凝聚全民士氣，喚醒社會良知，共同向邪靈與獨裁勢力宣示，「台灣不可亡，神明與人民同行！」

    「反共護台總動員」晚會7月12日晚間將在台中市水安宮登場。（圖由罷免團體提供）

    「反共護台總動員」晚會7月12日晚間將在台中市水安宮登場。（圖由罷免團體提供）

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