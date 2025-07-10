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    蔣萬安上班日為李彥秀助講 罷團批：街頭哄騙選民、違反行政中立

    台北市長蔣萬安（中白衣右）陪同立委李彥秀（中白衣左）在東湖路與康寧路口拜票。（記者陳志曲攝）

    台北市長蔣萬安（中白衣右）陪同立委李彥秀（中白衣左）在東湖路與康寧路口拜票。（記者陳志曲攝）

    2025/07/10 16:23

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今（10日）上午7點多至內湖，陪同藍委李彥秀站路口宣講，呼籲民眾726出門投下不同意罷免。李彥秀強調蔣萬安平日輔選有請假，台北隊互相搭配當然沒有行政不中立。罷團則批評，上班時間參與造勢，當然違反行政中立，難道蔣萬安要學被罷立委，會議期間不開會在街頭哄騙選民？

    李彥秀表示，蔣萬安是台北市長，無論財劃法或是其他議題，都是國民黨五位立委跟蔣積極配合，而蔣輔選行程也都有請假，台北隊隊長跟藍委互相搭配，當然沒有行政不中立問題。

    對此，罷團「港湖除銹」批評，蔣萬安身為台北市長，應該要以台北市民為優先，參與市政、爭取福利與建設。但是這幾天看到，蔣不停在上班日請假外出，護航這些要被民意退貨的立委，李彥秀還大言不慚說市長有請假，當然沒問題，市長難道要學這些被罷免的國民黨立委，會議期間不開會，每天花時間在街頭鞠躬哈腰、哄騙選民嗎？

    罷團「港湖罷秀」認為，李彥秀的回應是混淆「政治合作」與「行政中立」兩個不同的概念；市長與立委雖同為民選，但屬於不同的職權體系，市長是行政首長，立委則是立法代表，並沒有「上下屬」或「隊長隊員」的從屬關係。市長可以有個人政治立場、支持特定立委，但如果在上班時間參與造勢活動，動用市府資源並以市長身分表態，而非單純以黨員身分發聲，那麼就是公器私用，當然屬於「行政不中立」。

    「港湖罷秀」也說，李彥秀的說法反映危險的黨國思維，只要是一隊的，所以怎麼做都沒有關係，但在健康的民主制度中，不論是哪一隊，都不能違反制度規範。

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