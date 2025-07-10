罷團祭「國旗牌」搶攻中華民國派 2族群成決戰關鍵

花蓮罷團「微光花蓮」租用宣傳車，以國旗歌當背景宣傳罷免傅崐萁，更找來前總統蔣經國與國父孫中山當代言人。（民眾提供）

2025/07/10 15:39

〔記者陳政宇／台北報導〕24件國民黨立委罷免案將於26日投票，罷免團體與民進黨合力最後衝刺。據了解，罷團在各個藍營優勢選區，不約而同打出「國旗牌」策略展現高度，號召「中華民國派」響應罷免親共立委、衝高投票率，而中間選民及淺藍支持者則是決戰關鍵。

一名協助相關規劃的民進黨內人士今（10日）表示，國民黨近期下重本拍攝麻將廣告、塑造藍綠對抗氛圍，但包括花蓮等藍營佔優勢選區，罷團無論是文宣或口號都大打「國旗牌」，不僅展現團結台灣的格局，更是號召中華民國派支持者的具體行動。罷團旨在喚起中華民國派的護國意識，促進台灣派、中華民國派的共融與共榮，這也呼應罷免是「反共」的關鍵抉擇，勢能衝高中間選民與淺藍支持者對罷免同意票的投票率。

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不過，國民黨立委所屬選區多屬藍營優勢區。黨內人士直言，如何有效號召中間選民及淺藍支持者投下同意票，是最後決戰的關鍵課題。從「護國大遶境」活動可見，當遶境車隊經過泛藍的花蓮縣議員魏嘉賢位於花蓮市的服務處時，就有民眾高舉「心中有國旗，罷免傅崐萁」等口號看板；同樣系出泛藍的花蓮縣議長張峻也帶領許多支持者，在光復鄉的服務處前揮舞國旗，力挺罷免傅崐萁。

該人士分析，藍營人士與支持者分別手持國旗站出來，象徵中華民國派對罷免行動的認同與表態，這讓罷免團體的聲勢大增。據了解，罷免團體在僅剩的3週內，早已擬定以「國旗牌」做為主要的催票方向。

此外，花蓮近期文宣皆可見國旗元素，宣傳車也放上孫中山、蔣經國及國旗的照片，並搭配國旗歌播送，穿梭於花蓮大街小巷，引發矚目。黨內人士說明，這是要讓國人了解，此次罷免並非政黨對決，更不是民進黨選輸翻桌，而是公民反共護台的力量展現，要拉下在立法院推動親共法案、毀憲賣國的不適任立法委員。

該人士強調，對比國民黨撒下龐大政黨資源，拍攝麻將廣告並以戲謔方式嘲諷罷團，且訴諸社會、政黨對立，罷團則展現了團結台灣的高度與遠見，號召中華民國派與台灣派大團結，訴求罷免是反共護台的關鍵抉擇，是愛土地的展現。

反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」，多位成員組成「護國勇腳組」9日從雲林北港朝天宮出發，國旗與台獨旗幟並肩飄揚。（記者李文德攝）

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