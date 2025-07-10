藐視國會罪 蕭文生：不贊成刑罰 應採行政罰

立法院全院委員會10日繼續審查大法官人事同意權案，大法官被提名人蕭文生回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

2025/07/10 15:13

〔記者李文馨／台北報導〕立法院全院委員會今天審查大法官被提名人蕭文生的人事同意權案，朝野立委關注蕭對藐視國會罪看法，蕭文生表示，他不贊成以刑罰處罰，應改採行政罰，且僅限於官員，不涉及一般人民；藍委翁曉玲追問，若立院繼續推動藐視國會罪的處罰條文是否違憲？蕭說，大法官制度中本來就可補充解釋，也有後面憲判推翻前案的例子。

國民黨立委吳宗憲指出，蕭文生曾支持國會擁有完整調查權，並倡議明文界定調查、傳喚、罰鍰的手段及程序，詢問他如何看待去年在野黨推國會改革修法。

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蕭文生表示，調查權是輔助性但不可或缺的權力，尤其少數黨必須透過調查權才能對抗多數黨，調查權的好壞、範圍、實施順暢與否，是判斷民主法治國家的關鍵。大法官釋字585號提及國會當然享有調查權，但十幾年過去，直到去年國會職權法訂定，對學習憲政的人來說終於「鬆了一口氣」。

有關國會改革法案，蕭文生則說，他不贊成藐視國會罪以刑罰方式來處罰，而應改採行政罰；其次，罰則應只涉及正副院長、部會首長或政府官員，不贊成處罰涉及一般人民。

翁曉玲詢問前首先表示，蕭老師在學界德高望重、非常認真、學有專精，很高興看到他被提名，現在憲政也面對較為困難的處境，爭議不斷，會請教幾個與釋憲有關問題。

翁曉玲指出，虛偽不實、無故缺席、拒絕不提供資料，這些都是清楚事實，若立法院處罰要經過院會同意，這比報稅不實處罰門檻還高、程序也通過，並詢問若立法院繼續推動藐視國會罪的處罰條文是否違憲？

蕭文生說，大法官制度中本來就可補充解釋，也有後面憲判推翻前面的例子。至於大法官解釋有無拘束後來的立法者，這要看情形，如果一模一樣當然有拘束力，如果做出調整，跟原來的法規沒有一致性，當然可以重新釋憲。

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