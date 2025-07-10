林志潔控鄭正鈐疑「湮滅證據」 鄭辦：遭LINE官方強制登出

新竹雙罷總部發言人林志潔指控國民黨立委鄭正鈐疑「湮滅證據」，鄭正鈐陣營稱是遭LINE官方系統強制登出，對林志潔的惡意抹黑，已準備提告。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/10 15:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天與領銜人戴振博再度前往台北地檢署提交新事證，指要罷免投票的國民黨竹市立委鄭正鈐疑刪除LINE帳號、意圖湮滅證據，籲檢方保全證據及進行相關調查。對此，鄭正鈐辦公室稱此舉是惡意抹黑，提到鄭正鈐的LINE帳號7月8日遭LINE官方系統強制登出、並非主動刪除帳號，當日即由辦公室透過LINE客服系統進行申訴，並收到案件編號0026852708之立案回覆，目前仍在等待LINE官方進一步的調查結果與正式回覆。

鄭正鈐辦公室指出，立院民進黨團總召柯建銘陣營未經查證，即惡意指控鄭正鈐「湮滅證據」，更揣測委員刪除LINE帳號是為掩蓋犯罪行為，這種「看到黑影就開槍」的荒唐做法，目的就是為達成罷免，不惜向檢方提交虛構指控、誤導社會大眾。並批柯建銘陣營多次以「匿名爆料」、「民眾陳情」以及令人啼笑皆非的「證據」等名義製造事端、誤導視聽，鄭正鈐絕不姑息任何透過造謠抹黑干擾司法偵辦、公然影響罷免的行為，將依法追究相關責任。

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鄭辦說，針對柯建銘陣營一連串政治操作與無端指控，鄭正鈐已多次透過法律途徑提告；此次明顯的不實指控，鄭正鈐辦公室也會持續蒐集資料，研議提起後續法律行動，以正視聽。

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