獨家》京華城案彭振聲7/24出庭大翻供？ 知情人士曝答案

台北市前副市長彭振聲將於7月24日出庭。（資料照）

2025/07/10 14:26

〔記者林慶川／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，已再次傳喚台北市前副市長彭振聲於7月24日出庭，因彭在7月1日開庭前，突然接到妻子墜樓死訊，他除當庭崩潰痛哭外，還大喊之所以會認罪，「是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」，外界解讀彭未來可能會大翻供，不過，知情人士透露，彭日前已透過管道，私下向法務部及台北地檢署高層傳達一項訊息，即「自己已認罪，就絕對不會翻供」。

彭振聲的妻子墜樓身亡後，藍白皆指控檢方對彭司法迫害、押人取供，才導致此起憾事，而彭在京華城弊案中，除了是被告，也是指控台北市前市長柯文哲涉不法的重要證人之一，因此，他的證詞對於此案的最後審理結果，可說相當關鍵。

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知情人士指出，藍白應該相當期待彭振聲大翻供來幫柯文哲脫罪，不過，此希望極可能會落空，因為，彭返回高雄處理妻子後事不久，即透過一位某黨政治人物，同時向法務部及台北地檢署高層傳達一項訊息，指自己在檢方已認罪，未來在法院開庭時，不會推翻原先的供詞，據了解，由於此案已進入法院審理，加上不解彭透人傳話的意圖，未免橫生枝節，接到此項訊息的法務部及北檢都「已讀不回」。

知情人士分析，檢方對於彭振聲會不會翻供，並不擔心，因為，彭偵查中已具結作證，筆錄具證據能力，一旦翻供，恐涉最重7年以上的偽證罪責，且偵訊過程並無脅迫等情事，此亦有相關偵訊錄音錄影可證。

不過，台北市都委會前執秘邵琇珮在檢方偵查期間認罪，並指證柯文哲等人違法，但北院開庭時，邵突然不再明確指證柯，還強調自己當初沒有明知違法放行，採無罪答辯；而都委會前技正胡方瓊原在檢方訊問時，指控邵琇珮的作法明顯違法，但日前出庭作證時，竟強調「邵琇珮不是會違法的人」等，對於他們先後供詞不一，外界解讀已是翻供，據了解，檢方近期多次研商，未來開庭時，會將證明筆錄證據能力列為法庭攻防重點之一。

據了解，台北地院原訂7月1日開庭勘驗彭振聲的偵訊音檔、筆錄，並安排彭7月10日出庭作證，但因1日開庭前，彭妻驟逝，彭當天即返回高雄處理後事，1日、10日兩天庭期均取消，而合議庭考量彭遭逢失去親人的巨變，經與彭協調後，彭將於7月24日再次出庭。

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