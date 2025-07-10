竹市麻將館桌遊店無法管？ 民進黨團提休閒娛樂管理自治條例

新竹市麻將館桌遊店林立卻無法可管？議會民進黨團主動提出休閒娛樂管理自治條例草案，籲市府不要阻擋，趕緊協助設立。（記者洪美秀攝）

2025/07/10 15:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市轄內麻將館及德州撲克和桌遊店林立，且鄰近學校周邊，市議會民進黨團今天指出，黨團從去年就多次質詢要求市府針對娛樂場所無序設立情形趕緊擬訂相關管理及處罰條例，但市府怠忽職責，一騙再騙，根本未向經濟部提出自治條例申請，市府不做事，那黨團就盡立法之責，提案推動《新竹市休閒娛樂事業管理自治條例》的制定，目前已將此自治條例送進市議會，也籲議會各黨團支持，透過自治條例納管及規範。

市議員鄭美娟指出，無人管理的麻將館在疫情後如雨後春筍般設立，然只需一般商業登記，就能開在學校與社區旁，合法營業卻可能暗藏賭博與毒品問題。以三民國小周邊為例，去年即有業者進駐大型社區內，引發眾多家長與社區居民反彈，投訴噪音、煙味、治安風險問題不斷，但竹市至今仍無《特定行業自治條例》可依循，只能仰賴警方蒐證、突襲稽查，連業者搬遷都無從要求。

請繼續往下閱讀...

鄭美娟說，家長一盼再盼，市府卻一再跳票，代理市長邱臣遠曾在2024年與2025年兩度在議會聲稱「已函文經濟部」，經查市府根本未函文經濟部，是公然說謊、蓄意誤導議會與市民。民眾黨執政的市府怠惰與無能，如今民進黨團已主動擬定《休閒娛樂事業管理自治條例》草案，籲市府立即啟動規劃，別再擺爛。

市議員劉崇顯表示，此次草案的立法方向主要是休閒娛樂事業的相關管制措施與罰則，包含成立時需辦理商業登記與市府聯合稽查、與校園間之距離限制、不得容留之年齡與時間、違反法規之斷水斷電措施、違反法規得連續處罰。籲各黨派響應支持。議員曾資程也說，黨團已提出自治條例草案，籲市府停止拖延，配合議會立法進程，提出具體配套措施，保障市民的生活安全與社會秩序。

新竹市麻將館桌遊店林立卻無法可管？議會民進黨團主動提出休閒娛樂管理自治條例草案，籲市府不要阻擋，趕緊協助設立。（記者洪美秀攝）

新竹市麻將館桌遊店林立卻無法可管？議會民進黨團主動提出休閒娛樂管理自治條例草案，籲市府不要阻擋，趕緊協助設立。（記者洪美秀攝）

新竹市麻將館桌遊店林立卻無法可管？議會民進黨團主動提出休閒娛樂管理自治條例草案，籲市府不要阻擋，趕緊協助設立。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法