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    北約籲與印太盟友嚇阻中俄威脅 外交部：共同合作捍衛和平

    北約秘書長呂特（左）9日與德國總理梅爾茨（右）會晤，兩人於會後召開記者會。（彭博）

    北約秘書長呂特（左）9日與德國總理梅爾茨（右）會晤，兩人於會後召開記者會。（彭博）

    2025/07/10 14:26

    〔記者黃靖媗／台北報導〕北約秘書長呂特（Mark Rutte）昨（9）日在與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤後指出，中國奪台野心昭然若揭，若中國決定攻台，勢必聯合其同夥俄羅斯，北約唯有強化軍力、與印太盟友合作，方能嚇阻中俄聯合威脅。對此，外交部發言人蕭光偉指出，台灣將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛印太及台海的和平、穩定與繁榮。

    蕭光偉今日指出，呂特及梅爾茨在會晤後的聯合記者會上，指出中國海軍規模已超越美國，核武部署也突破千枚，其軍備擴張已明顯朝實戰化發展，奪台野心昭然若揭，而如果中國決定攻台，勢必聯合其同夥俄羅斯，製造事端使歐洲分身乏術；呂特強調，這些情勢清楚顯示，跨大西洋與印太地區的安全日益緊密交織，面對中俄潛在的聯合威脅，北約只有透過強化整體軍事實力，以及深化與印太地區盟友的合作，才能有效嚇阻任何可能的軍事冒進行為。

    蕭光偉表示，呂特自去年10月上任北約秘書長後，已多次明確指出中國的擴張本質與作為，以及對台灣的侵略野心，積極呼籲各界正視中國、俄羅斯、北韓及伊朗對全球和平與安全秩序造成的挑戰與風險，面對威權國家強化協作、破壞區域和平穩定與國際秩序，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛印太及台海的和平、穩定與繁榮。

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