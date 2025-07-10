扯！台灣國樂家朱紫渝受邀中國表演 被逼喊「我愛黃河、我愛中國」

台灣國樂家朱紫渝近日受邀前往中國，參加慶祝台灣光復80週年演出活動。（擷取自朱紫渝臉書）

2025/07/10 18:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國樂家朱紫渝近日受邀前往中國，參加慶祝台灣光復80週年演出活動。沒想到，她人到中國後，竟在拍攝時被逼著喊「我愛黃河、我愛中國」等無關字眼，與原先說好「只是去演出」的工作內容完全不符。朱紫渝在臉書曝光此事，批評五名促成此活動的台灣人士表示：「嚴厲譴責你們使用隱瞞、半強迫的方式，讓他人成為中國政府大外宣的政治素材」，文章發出引發關注。

朱紫渝昨（9日）在臉書發文曝光此事。她表示，五月下旬時，一名女士和她接洽是否能接下一個在中國演出、錄音的案子，同時還詢問她的學經歷、確認她有在台灣職業樂團兼任過的經驗，也詢問了她對於去中國這件事，是否有敏感的政治排斥。此外，還再三與她強調「我們只是去演出的」。

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朱紫渝指出，在台灣唯一一次的排練時，對方人員說明，這趟演出是慶祝抗日勝利的活動，電視會播出演出畫面，過程中也會有拍攝紀錄的動作。這讓她感到不是很愉快，因為這聽起來挾帶了些政治成分，但在一些來回的溝通與考量下，最終她還是選擇了繼續執行這份工作。

朱紫渝表示，抵達中國後，原先說好的錄音卻取消，排練只有戶外舞台走位的確認就演出了，演出也不需要演奏，現場播放著預錄好的音檔，她們耳朵戴著監聽，對上動作即可。甚至在大型樂器處理不周的情況下，讓低音笙的演奏員去演奏笛子、中阮演奏員更動為琵琶演奏員，「因為重要的是台灣人和中國人一起慶祝抗日勝利，以及我們到現場才看到的『慶祝台灣光復八十週年』。」

朱紫渝透露，在演出結束的隔天，還有一整天拍攝行程的工作。團員們在連日的曝曬與長時間的舟車勞頓下，紛紛出現了中暑嘔吐、感冒發燒的情況，而拍攝工作進行時，也出現了因無人機操作不慎，導致團員手指受傷的情形，拍攝內容更是要求團員吶喊「我愛黃河、我愛中國」等與演奏工作毫無關係的不實發言，這與行前相關人員再三強調的「我們只是去演出」的描述完全不符。

另外，工作中還有例如行程、住宿資訊的不公開，團員機票名字訂錯導致無法登機，與被海關關切等大大小小的行政疏失。朱紫渝還說：「在不需要演奏任何一個音的情況下，仍然要求我們在演奏上的專業與敬業，完全無法理解這樣的行為意義何在，『荒謬』，是我個人對於所有事情的發生，認為最為貼切的形容詞。」

最後，朱紫渝也對過程中五名和她接洽、促成此活動的相關人士表示：「因為你們先擁有了台灣人的身分才有選擇的權利，在自由民主的國家裡，我們尊重你們個人的選擇，但嚴厲譴責你們使用隱瞞、半強迫的方式讓他人成為中國政府大外宣的政治素材。」

演出活動變調，成為中國大外宣的政治素材。（擷取自朱紫渝臉書）

朱紫渝曝光群組對話。（擷取自朱紫渝臉書）

演出活動變調，成為中共大外宣的政治素材。（擷取自朱紫渝臉書）

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