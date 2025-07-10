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    藍改口「台電撥補」寸步不讓 行政院：風災台電員工很辛苦盼支持

    行政院強調，1000億元撥補是要強化台電體質，穩定電價面臨可能的關稅衝擊。（行政院提供）

    行政院強調，1000億元撥補是要強化台電體質，穩定電價面臨可能的關稅衝擊。（行政院提供）

    2025/07/10 13:48

    〔記者鍾麗華／台北報導〕對於4100億元特別條例草案，國民黨主席朱立倫昨喊話「各退一步」，要求增加普發現金1萬元，就不再阻擋國土韌性1500億元、撥補台電1000億元；但黨中央今改口，強調「台電撥補」仍寸步不讓。對此，行政院強調，近來天災台電人員也日夜不休在風雨中搶救，仍希望立法院支持。

    行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會說，強化安全韌性特條例編列4100億元，包括照顧民生、支持產業及強化國土安全韌性，如果在野黨表達願意支持，行政院非常感謝。

    對於國民黨主張再額外增加普發現金2300億元，李慧芝表示，4100億元特別條例是用歲計賸餘，如要額外再增加2300億元，財源還需考量，可能需要舉債，這攸關財政紀律，需要審慎考量。

    至於國民黨改口對台電撥補寸步不讓，李慧芝強調，這是在烏俄戰爭期間，台電為配合政府政策，緩漲民生與產業電價造成的4200億元虧損累積，現在希望透過撥補1000億元穩健台電的財務體質；賴總統及行政院長卓榮泰在產業座談溝通時，業界擔憂如台電電價上漲再加上關稅衝擊，會是雙重衝擊，因此希望能透過維持穩定電價，來因應可能面臨的關稅政策。

    李慧芝表示，丹娜絲風災，台電同仁非常辛苦，日夜不休在風雨中搶救，就算在風雨中也積極趕工，還是要再次對台電同仁表達敬意與感謝，希望立法院能通過特別條例撥補台電的部分。

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