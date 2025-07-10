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    一張表害顏寬恒被判刑？ 林進福痛哭：我太太想自殺

    林進福庭內痛哭指妻子一張表害了顏寬恒。圖為今天開庭結束後，他刻意躲避記者的場景。（記者張瑞楨攝）

    林進福庭內痛哭指妻子一張表害了顏寬恒。圖為今天開庭結束後，他刻意躲避記者的場景。（記者張瑞楨攝）

    2025/07/10 14:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨立委顏寬恒被控貪污詐領助理費、假買賣沙鹿莊園豪宅，台中地方法院一審於去年判處顏7年10月徒刑，其手下苑裡公司名義負責人林進福則判刑7年8月，其中，顏寬恒一審有罪關鍵證據，是擔任苑裡公司會計的黃玉萍（林進福之妻），於帳冊內的「顏董代收代付總表」，林進福今天二審出庭時，情緒激動並當場哭出聲音說，一個表害了丈夫（林進福）與國會議員（立委顏寬恒），「我太太都想自殺」。

    上述表格記載林進福的助理費108萬餘，進入苑裡公司，苑裡公司代付顏寬恒購買瑪莎拉蒂豪車、馬自達轎車與RAV4休旅車，以及支付顏家人保險費、水電費用等開銷，中檢與一審依據這個表格認定，顏寬恒利用林進福當人頭助理，詐領助理費108萬餘元，用來支付上述開銷，不過，黃玉萍時一審與二審中都作證強調，這個表格錯誤，是她自己一廂情願的作法，得知錯誤後，又太忙而沒有更改。

    與前台北市柯文哲一起捲入京華城弊案的前台北副市長彭振聲，其妻子輕生死亡引發政治輿論戰，苑裡公司名義負責人林進福，也是顏寬恒手下的林進福今天出庭答辯說，貪污是他人生的恥辱，他還一度咽哽哭出聲音說，他的太太黃玉萍做的表格錯誤，「我的太太（黃玉萍）為了一張表格，害了丈夫與國會議員（指林進福自己與立委顏寬恒），我太太都想自殺」，他強調，「我領的助理費，一毛錢都沒有流向顏立委，我有點激動，但這是事實，他只希望公平審判我是無罪」。

    對此，蒞庭的台中高分檢檢察官葉建成反駁說，黃女是苑裡公司的會計，作帳達四年之久，這個表格來自公司內帳，「內帳最正確」，因為攸關股東權益，林進福幫顏寬恒做事多年，兩人又有生意的合作關係，為何顏寬恒多年前不聘林當公費助理？為何挑選林當公費助理？林進福提出自己與選民聚會等照片，也只能證明林有做與選民互動的工作，無從證明林進福是真正的助理。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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