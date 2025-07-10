台北處詐騙一級戰區 罷團：王鴻薇、徐巧芯砍「打詐預算」

經民連與罷團10日舉行「誰在國會大砍反詐騙預算？」記者會，並發表「罄竹二號報告書」。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/10 14:11

〔記者林哲遠／台北報導〕針對藍白在立法院會大砍反詐預算近3億元，台北罷團今日在經民連召開「誰在國會大砍反詐騙預算？」記者會中點出，台北不僅是詐騙案件的猖獗之地，也是打詐較有成果的一級戰區，而國民黨籍王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強等台北立委，卻讓同意刪減反詐預算，籲民眾7/26同下罷免票，用選票否決亂砍預算的政客，讓詐騙集團知道台灣人民不是軟柿子。

「山除薇害」志工伊碇罷指出，詐騙幫凶王鴻薇與傅崐萁帶領的藍白陣營聯手，在2025年預算案中大砍超過2000億元，其中反詐防線就被狠砍了2.88億元並凍結9000萬元，包含刪減金管會監理業務費500萬元、刪減外交部國際司法互助經費2000萬元並凍結20%、刪減警察辦案的教育、獎勵、整頓風紀經費2300萬元並凍結20%、刪減165反詐騙專線宣導經費4000萬元並凍結8000萬元；以及一口氣砍掉數位發展部反詐預算2億元，連資安署出國參與國際會議的經費都歸零。

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伊碇罷痛批，王鴻薇全程舉手通過上述刪案，其口口聲聲的「福國利民」與「支持打詐、挺民生」完全與其投票行為背道而馳，實為幫詐騙開後門、替傅崐萁做交易，最終是砍掉國家的防線、幫助詐騙壯大。他呼籲，中山北松山的選民一起在7月26日行使罷免權，讓這些砍掉人民未來的立委下台，以行動反共護台，讓詐騙集團知道台灣人民不是軟柿子。

「大安強強滾」罷免羅智強發言人卡謬續指，據最新的165反詐儀表板統計，光是今年1到6月，全台已經受理詐騙案件高達88888件，財產損失累計超過480億新台幣。台北市今年上半年已經受理9825件詐騙案件，損失金額超過81億元。

卡謬說，台北也是警方打詐最賣力的地方，台北市在5月查獲40個詐騙集團、逮捕414人，面對如此危機，羅智強夥同藍白聯手在國會大砍了近三億元反詐騙預算，身為台北市的民意代表，面對台北成為詐騙第一戰區，羅不但沒有力爭預算，反而對藍白割喉式刪預算默不作聲，毫無作為。

「羅智強身為立委，面對詐騙肆虐，選擇的是與詐騙集團對抗，還是替他們打開大門？」卡謬痛批，這樣的行為，沒有資格再繼續待在立法院裡自稱民意代表，大罷免也是台灣最後的防詐系統，呼籲大眾7月26日，用選票否決亂砍預算的政客。

「港湖除銹」志工Deeggin，台灣今年六月詐騙金額已近90億元，尤其投資詐騙在AI技術助長下日益猖獗，更導致內湖母女與豐原一家人走上絕路。令人氣憤的是，李彥秀竟在今年一月同意刪除近3億元的打詐預算。

Deeggin譴責，李彥秀這種在詐騙變嚴重時，不去檢討詐騙集團，反而砍掉保護人民預算的行為，暴露其對打詐議題的無知與漠視，顯見其心根本不在台灣、不在這片土地上。他呼籲，港湖乃至全台灣人民，不要小看自己的影響力，務必在7月26日投下同意罷免票，以創造更好的國會，守護人民的財產與未來生活。

「剷除黑芯」發言人Roger直言，徐巧芯家人涉詐遭判刑，更應痛定思痛積極強化打詐，而非反其道而行，徐巧芯等藍白立委的所作所為是濫用職權，藉由弱化政府施政來謀取政治利益，此舉不僅使詐騙集團與中共侵略有機可趁，更犧牲台灣人民於藍白的政治鬥爭下。

Roger重申，台灣需要效忠國家、福國利民的立法委員，請求民眾在7月26日投票同意罷免徐巧芯及所有不適任的國民黨立委，讓台灣擁有一個正常的國會。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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