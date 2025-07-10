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    憲訴法修正案癱瘓憲法法庭運作 蕭文生：應以例外規定處理

    立法院全院委員會10日繼續審查大法官人事同意權案，大法官被提名人蕭文生回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

    立法院全院委員會10日繼續審查大法官人事同意權案，大法官被提名人蕭文生回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

    2025/07/10 13:53

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院全院委員會今（10）日審查大法官被提名人蕭文生的人事同意權案，民進黨立委何欣純關注去年立院三讀通過的「憲法訴訟法修正條文」。蕭文生認為，不應訂出讓組織無法運作的程序，當憲法法庭無法開庭、作成決定時，應該透過例外規定處理。

    憲法訴訟法原先規定大法官現有總額3分之2以上參與評議、現有總額2分之1同意，就能作成憲法審查及裁判憲法審查案件判決，也就是要求參與評議大法官人數不得低於10人、同意違憲宣告大法官人數不得低於8人。立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

    何欣純指出，在「憲法訴訟法修正條文」規範下，現行總數8名的大法官無法做出違憲宣告，造成憲法法庭無法作出任何判決，恐影響人民權利。

    蕭文生表示，憲法增修條文內規定的大法官法定員額為15人，若法定員額跟現有員額相同，參與評議大法官人數要求不得低於10人、9人，或10人、8人的影響不大。

    蕭文生認為，會有如此嚴格的規範，是希望不要出現由少數大法官決定的狀況，但最大的問題是沒有設置例外規定，「所有的程序規定都是要讓組織能夠運作，我們不要訂一個程序，讓組織沒有辦法運作」，當憲法法庭無法開庭並作成決定時，可能就需要透過例外規定處理。

    蕭文生說明，過往現有總額3分之2出席、2分之1同意的標準其實不高，但前提是不會有例外、全部大法官到齊，且法定與現有人數相同，法律的規定是理想的，但仍要顧及現實面。

    蕭文生指出，台灣的情形有時候與國外不太一樣，缺額會不斷產生，原訂4年1次的大法官任命，如今已變成2年1次，因此應該要用例外規定來處理現實面問題，許多法律規定都有原則與例外關係，例外用於處理特殊個案，讓個案得到正義，但也不能說前面的原則是錯的，要全部推翻。

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