保護遇襲罷團志工也掛彩 新北議員張嘉玲：對公民運動的傷害罪

反罷立場的婦女情緒激動，爭搶議員張嘉玲的麥克風。（市議員張嘉玲提供）

2025/07/10 14:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕距離7月26日藍委大罷免只剩十幾天卻突發暴力事件。新北市議員張嘉玲昨天（9日）在街上宣傳罷免，卻遇到反對罷免民眾辱罵志工，張嘉玲向前保護，竟遭到衝撞、爭搶麥克風，導致張與3位志工掛彩。張嘉玲回顧，這是對台灣民主、公民運動的傷害罪，會循司法途徑處理，予以嚴厲譴責。

張嘉玲昨天站路口宣講罷免，卻遇到一名婦女辱罵志工，「你罷免每天在這擾亂」「住台灣這麼多年從來沒有這樣」，更作勢打人，張見狀後試圖保護志工，婦女竟向前衝撞、爭搶麥克風，並踩踏手舉牌，透過眾人合力才阻止這位情緒激動的反罷婦女，婦女被阻止後仍氣憤不已，嘴巴繼續碎念。報警後，警方抵達現場，張嘉玲等人也完成報案，並去醫院驗傷，此次衝突導致張嘉玲與3位志工受傷。

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衝突事件過後，張嘉玲表示，看見3位志工受傷，讓她很難過，這不只是暴力傷害志工，更是對台灣民主、公民運動的強制罪、傷害罪。她們已將影片提供給警方。對於暴力傷害，強制企圖干擾她們的罷免宣講，已經觸法，會循司法途徑處理，並予以嚴正譴責。

對此，新北市議員卓冠廷在臉書發文表示，雙和罷團遇到暴力事件是全台縮影，對台灣有利的法案，在國會被暴力擋下。對故鄉有愛的罷免案，在街頭被暴力阻擋。這不是第一次，不是第二次，絕對不是最後一次。

他指出，張嘉玲昨天在雨中與雙和罷團街講，遇到反罷免人士搶奪麥克風、動手攻擊罷免志工、出言謾罵羞辱。他們不只在新店看過、也在桃園看過、更在各地看過。不只是這些被罷立委的「支持者」，甚至還有立委本人辱罵公民垃圾、提告公民。

卓冠廷強調，請記得台灣從威權走向民主，但有些人學不會民主，只繼承威權，絕對要淘汰這些立委。

情緒激動的反罷婦女遭到張嘉玲等人合力制伏，嘴巴仍唸唸有詞。（市議員張嘉玲提供）

議員張嘉玲向前保護志工，竟遭反罷婦女推擠，爭搶麥克風。（市議員張嘉玲提供）

反罷婦女爭搶議員張嘉玲的麥克風，衍生肢體衝突。（市議員張嘉玲提供）

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