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    台電澎湖區營業處副處長詹漢魁榮升 獲頒澎湖縣榮譽縣民證

    澎湖縣長陳光復致贈榮譽縣民證，給台電澎湖區營業處副處長詹漢魁。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復致贈榮譽縣民證，給台電澎湖區營業處副處長詹漢魁。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/10 13:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年6、7月之間，都是各級機關主管退休或調動熱季！繼澎防部政戰主任許力仁榮退、澎湖郵局局長吳佳鴻榮調南投郵局局長之後，台灣電力公司澎湖區營業處副處長詹漢魁，也榮升馬祖區營業處處長，當然澎湖縣政府依照慣例，頒發榮譽縣民證，表彰這些人員曾在澎湖的貢獻，雖是生命的一段歷程，但都希望能成為永生的美好回憶。

    澎湖縣長陳光復今（10）日特別頒贈「榮譽縣民證」，肯定詹漢魁副處長的專業與敬業精神，並感謝其對澎湖地區電力建設與穩定供電所做出的貢獻。詹副處長任職澎湖1年5個月期間，積極推動澎湖地區的電力改善工程，帶領團隊完成「澎湖風櫃~桶盤~虎井及望安~將軍海纜敷設」建設工程、望安電廠配電線路改壓作業等，致力於提升供電穩定性與用電安全，對地方建設與居民福祉貢獻良多。

    陳光復指出，台電長期以來在地服務，與澎湖縣政府並肩合作，對於地方經濟與觀光產業發展扮演關鍵角色。台電每一位夥伴的付出與努力，不僅提升民眾的用電品質，也為澎湖的永續發展奠定良好基礎，台電贏得澎湖人好鄰居的美譽，讓澎湖民眾都相當感佩。

    陳光復祝福詹副處長在新職務上一切順利，持續發揮所長、服務鄉親，將澎湖的美景與溫情帶到馬祖。同時也歡迎他日後常回澎湖走走，與老同事、好朋友敘舊再聚。

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