罷團點名丁學忠、黃建賓、林沛祥砍打詐預算 危害偏鄉長輩安全

經民連與罷團10日舉行「誰在國會大砍反詐騙預算？」記者會，並發表「罄竹二號報告書」。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/10 13:28

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白日前在立法院會聯手大幅刪、凍今年度反詐騙預算近三億元。經民連今偕數個罷團召開記者會揭露藍白大砍五大關鍵反詐預算，罷團也依序點名國民黨立委丁學忠、黃建賓、林沛祥等人為了討好國民黨團總召傅崐萁，大砍打詐預算，嚴重危害雲林等偏鄉長輩安全，呼籲民眾7月26日投下同意罷免票。

經民連智庫《罄竹二號報告書》統計，五大被刪減的關鍵反詐騙預算包括，警政風紀士氣預算被刪2300萬、165專線預算被刪4000萬、外交司法互助被刪2000萬、金融監管業務費被刪500萬、數發部打詐不力被砍兩億。

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「雲林拔釘」罷免丁學忠團體發言人Coco指出，今年四月雲林縣啟動「打詐行動月」時，丁學忠還跟隨縣長張麗善四處宣導，誓言保護鄉親、打擊詐騙，豈料丁學忠卻在立法院卻同意刪減關鍵防詐預算大砍165反詐專線經費、凍結跨國打詐合作資金，甚至縮減數位發展部防詐經費近兩億元。這

「究竟是要打詐，還是要讓詐騙橫行？」Coco痛批，丁學忠站在台上高喊打詐，背地裡卻讓第一線打詐單位斷炊，這種言行不一的「政治詐騙」，他們將協助公諸於世，丁學忠在二階連署期間，是否利用「打詐」名義誤導鄉親，聲稱罷免連署會造成個資外流，或是罷免團體是詐騙集團？

Coco認為，這種說法根本是用「詐騙」污名化公民行動。她呼籲，雲林鄉親需要的是真正保護民眾安全的立委，而不是嘴巴喊打詐、實際卻在打壓公民行動的政客。

「台東挫賓行動」罷免黃建賓代表家彬續指，台灣詐騙案件頻傳，尤其台東長輩與偏鄉族群首當其衝，來自台東的黃建賓卻與傅崐萁領軍的藍白集團合作，惡意大舉刪除國家打詐預算，不僅削弱了前線執法、防詐教育、國際合作、金融監管及網路防詐能力，更被譴責是蓄意破壞國家防詐防線，讓詐騙集團得以肆虐 。

家彬痛批，黃建賓選擇討好傅崐萁，而非守護台東鄉親，呼籲所有台東鄉親在7月26日投票罷免黃建賓，以清除這種與詐騙集團間接共謀的立委，確保台東的未來與民眾的平安。

罷免國民黨立委林沛祥「基隆絕沛、山海公民」代表Nora也提及，基隆市詐騙案件頻傳，今年4月就有236件報案，受害金額高達6831萬元，導致許多家庭破碎甚至有人輕生。林沛祥去年曾質疑數位發展部阻止詐騙金額太少，卻又在今年1月以「打詐不力」為由砍掉數位發展部2億元、近四成的預算，這將嚴重危害基隆市民的身家安全。

Nora痛批，林沛祥在全基隆市的反罷免看板「票投不同意、基隆會更好」已成為不負責任的笑話，基隆因為林沛祥同意砍掉反詐騙預算，導致許多基隆家庭面臨詐騙危機。她呼籲：「身為林沛祥口中的邊緣人，我誠懇拜託基隆鄉親在7月26日投下同意罷免票，一人拉三票，突破八萬票，讓基隆成為更幸福的城市。」

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