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    台中罷免羅廷瑋遭民眾比中指 里長驅趕稱「城隍爺生日」

    罷免羅廷瑋團體遭民眾怒比中指。（中六敲羅提供）

    罷免羅廷瑋團體遭民眾怒比中指。（中六敲羅提供）

    2025/07/10 13:19

    〔記者黃旭磊／台中報導〕距離罷免台中市藍委羅廷瑋投票日（7月26日）只剩16天，罷團「中六敲羅」志工在南區路口舉布條，遭不知名里民怒比中指嗆聲，罷團趕往南區城隍廟宣傳，被鄰近無黨籍里長騎車驅趕，罷團發言人萱表示，里長不趕羅大立委，卻來驅趕志工小民，里長回稱罷免、反罷方都有勸離，「城隍爺生日不要這樣啦」。

    罷團志工9日中午許，冒雨在南區工學里路口高喊「726投同意，失格立委回家去，民主台灣會勝利」口號，突遭1名中年男子怒罵「這是路耶」不要擋住路人，中年男撐傘怒以左手比中指抗議，怒指「這是民進黨的X」，志工立即緩頰回謝謝，並稱國民黨支持者也站在路口，罷團表示，什麼樣的立委就有什麼樣的支持者，用中指熱情對人打招呼就是最壞身教。

    農曆6月15日是城隍爺聖誕日，台中南區城隍廟在8日晚間舉辦慶典，罷團成員於深夜11時許遭江川里長楊明俊驅趕，楊明俊向本報表示，身為無黨籍里長為免衝突，罷免、反罷方都有勸離，沒有對志工口出惡言不是嗆聲啦，城隍爺生日不要這樣。

    「中六敲羅」表示，羅廷瑋當晚晚會姍姍來遲，這兩天下大雨請教里長「水溝清淤工作安排了沒？」只顧替大立委跑反罷，疏忽里民安全需求非常失職。

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