揭藍白砍五大「打詐預算」達3億 民團批：與詐騙集團站在一起

經民連與罷團10日舉行「誰在國會大砍反詐騙預算？」記者會，並發表「罄竹二號報告書」。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/10 12:47

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白今年初在立法院會聯手大幅刪、凍今年度中央政府總預算案，台灣經濟民主連合今偕數個罷團召開記者會列舉，藍白大砍五大關鍵反詐預算，總刪減數近三億元，痛批藍白立委和詐騙集團站一起，用惡意的預算刪減當作政治報復，讓詐騙集團開派對，人民血汗兩行淚。

經民連指出，在傅崐萁集團主導下，藍白立委於今年1月17、20、21日立法院院會中，未經討論即粗暴刪減中央政府總預算高達2076億元。各界關心的反詐騙預算，總刪減數近三億元，這還不含預算凍結數，項目橫跨警政風紀、165專線、外交司法互助、金融監管與數位發展部。

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經民連智庫《罄竹二號報告書》統計，五大被刪減的關鍵反詐騙預算包括，警政風紀士氣預算被刪2300萬元、165專線預算被刪4000萬元、外交司法互助被刪2000萬元、金融監管業務費被刪500萬元、數發部打詐不力被砍2億元。

經民連研究員黃承瀚指出，這些預算原本構成政府從警政基層到跨部會協作的完整「打詐防護網」，如今被刻意抽空，等同在國家防線上鑿洞，任由詐騙集團見縫插針。

黃承瀚說明，藍白刪減2300萬元警政風紀士氣經費，使前線警員欠缺倫理教育與士氣激勵的「糧草」；刪減4000萬元並凍結8000萬元的165反詐專線宣導預算，將直接壓縮全民識詐教育；削減2000萬元外交司法互助資源，阻斷跨國追緝犯罪的合作管道；砍掉500萬元金融監管業務費，讓金管會在監管P2P平台與投資詐欺時更加捉襟見肘；更甚者，大砍數發部2億元，削弱我國對抗網路詐騙與駭客攻擊的數位戰力。

令人氣憤的是，黃承瀚痛批，藍白兩黨長期抨擊政府在打詐上的不力，藉此賺取政治上的利益，回頭卻在政府努力改善總體的詐騙治理體系時從中作梗、大刪預算。藍白立委事實上和詐騙集團站在了一起，用惡意的預算刪減當作政治報復，讓詐騙集團開派對，人民血汗兩行淚。

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