醫界力挺罷免清除國會癌細胞 曹興誠：再讓傅崐萁搞下去很可怕

聯電創辦人曹興誠與前立委陳永興醫師、醫界聯盟董事長吳樹民、聯合國協進會理事長林逸民及前衛生署長涂醒哲等多位醫師，舉行「台灣醫界挺罷免，清除國會癌細胞」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/10 12:31

〔記者林惠琴／台北報導〕726大罷免投票進入倒數，台灣醫界攜手前聯電董事長、志工聯盟三號志工曹興誠今（10日）召開記者會，表態力挺大罷免，砲轟藍委如同台灣社會的病毒，甚至是惡性腫瘤，喊話必須清除國會癌細胞，才有恢復健康的可能，在最後一哩路的時刻站出來，就是希望發揮關鍵醫治社會的力量。

曹興誠指出，立法院再讓國民黨團總召傅崐萁搞下去會很可怕，台灣3年變成香港，從此站不起來。台灣已建立主權在民社會、一切得來不易，現在共產黨、國民黨要摧毀，猶如隔壁鄰居天天打洞，要管你的家、分你的錢，這就是統一。必須徹底清除這些病毒，31席全部罷免，1張票都不放棄，台灣才能長治久安。

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醫界出身的前花蓮縣立委陳永興直言，這些人不是病毒，而是惡性腫瘤，突變的正常細胞擴散全身，台灣社會會死掉，現在國會是台灣的大腦，已經無法正常運作，中央政府幾乎要癱瘓，人民難以忍受，才有民團站出來推動大罷免，在倒數的最後一哩路，醫界也表態力挺，盼發揮關鍵醫治台灣社會的力量。

醫師背景的陳永興、吳樹民、涂醒哲、林逸民、周慶明、賴其萬、陳相國等人聯合聲明指出，看到台灣的國會亂象，如同大腦長了惡性腫瘤，癌細胞增生擴散影響到全台安全和健康發展，一些藍白陣營的立委發出了會令人無法置信的親共言論，更試圖通過一連貫親共法案，這些立委毫不掩飾作為中共的代言人角色，營造中共侵台的方便之門。

此外，更妄圖擴權癱瘓政府正常運作機能，大肆刪減預算，阻撓國防外交的防衛力量和地方基層的建設，種種惡劣行徑引起了台灣人民的憤怒並警覺到再不清除這些國會癌細胞，將會導致台灣社會內亂、國家安全不保；因此民間許多團體共同發起了大罷免的運動，這些始作俑者的立委難辭其咎，尤其藍營總召傅崐萁帶領親共立委赴中國密訪中共高層，返台後帶頭作亂更該被追究責任予以罷免！

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