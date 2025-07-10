國民黨要求普發1萬 林右昌：政策買票花2300億只為救罷免

民進黨秘書長林右昌今天到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福，針對國民黨普發現金一萬的回應。（記者王錦義攝）

2025/07/10 12:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免第三階投票階段進入倒數，民進黨秘書長林右昌頻繁到花蓮催票，繼上週到吉安鄉勝安宮等廟宇參拜，今天又到花蓮市東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福，拔樁意味濃厚。林右昌說，國民黨現在要求國家編2300億元預算「普發現金一萬」就是「政策買票」來救罷免。

林右昌說，國民黨現在就是是吃了秤砣鐵了心要花國庫2300億來搶救整個罷免，人民也會看得非常的清楚，國民黨就是政策買票來救罷免，而且也不知道這2300億的錢到底是在哪裡？原本行政院提出的預算4100億裡面，包括國安、救經濟部分，這個政策是經過深思熟慮的，所以還是希望國民黨能夠支持行政院的版本，國民黨加碼部分大家都可看的出來，就是為了政策買票。

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「司馬昭之心路人皆知。」林右昌說，國民黨要國庫花2300億普發現金代表國民黨急了，堅持一定要花這2300億來救罷免，但大家想想看，過去傅崐萁騙了花蓮人20年，如果有這個2300億的話，什麼蘇花安、鐵路的高架化等等許多建設部分可能都有了，所以國庫錢不要亂花，其實應該拿來做地方的建設會是更好的。

這段期間已經到花蓮十多次，林右昌說，那主要是因為這裡很重要，花蓮大家都知道長期以來都是受到傅氏王朝的壓迫，整個罷免的運動跟行動是公民團體所發起的，所以花蓮鄉親其實大家都非常的恐懼，多次到花蓮來，就是希望給大家信心，也可以看到現在有愈來愈多人站出來，很多過去受到傅崐萁欺凌、霸凌的花蓮人，現在也都在串連起來，鼓勵同意罷免的花蓮鄉親勇敢站出來。

民進黨秘書長林右昌今天到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福，針對國民黨普發現金一萬的回應。（記者王錦義攝）

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