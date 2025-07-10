新竹罷團再舉新事證 質疑鄭正鈐狂刪LINE對話涉嫌滅證

罷團發言人林志潔與領銜人戴振博拿出鄭正鈐刪除LINE帳號事證。（記者吳昇儒攝）

2025/07/10 12:21

〔記者吳昇儒／台北報導〕罷免國民黨立委鄭正鈐團隊「新竹雙罷」指控鄭收受中國製競選物資，赴香港籌款存資金，罷團8日赴台北地檢署補提新證據。沒想到新證據曝光後，罷團當日下午就接獲情資顯示，鄭正鈐突然大量刪除自己的LINE帳號，就連新竹區黨部的群組也跟著退出，懷疑鄭有滅證意圖，故趕緊將該新事證送至北檢，請調查人員即時保存證據。

「新竹雙罷」發言人林志潔指出，8日提出證據時，當日下午鄭正鈐就退出多個LINE群組，而群組是非常重要的動員工具，但鄭卻在關鍵時刻，選擇離開群組。且退出群組的模式，經罷團測試，鄭正鈐是選擇刪除自身的LINE帳號，也間接證實他本人使用多個LINE帳號。

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且經調查，鄭正鈐連新竹區黨部的群組，也顯示離開，高度懷疑他已經開始滅證；因依刑事訴訟法規定，告發人沒有權力聲請保全證據，但可以遞交物證，呼籲檢調作證據的保全。

新竹雙罷領銜人戴振博也表示，鄭正鈐委員在罷團提供新證據當日下午，就刪除LINE帳號，捨棄到新竹的大、小群組宣傳機會，顯見有高度滅證的動作。

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