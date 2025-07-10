缺席關稅談判？國民黨：「最大紅色破口」郭智輝被美國盯上

國民黨智庫副執行長凌濤今日指控經濟部長郭智輝協助與華為有往來的崇越公司應對危機，是「最大紅色破口」，恐怕因此被美國盯上，才會缺席台美關稅談判。（記者施曉光攝）

2025/07/10 12:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（10）日上午召開記者會，該黨智庫副執行長凌濤指控經濟部長郭智輝，在台灣對中國企業華為公司實施禁令之際，竟協助與華為有生意往來的崇越公司應對危機，恐因此成為被美國盯上的「最大紅色破口」，「難怪會在台美關稅談判中缺席」。

凌濤指出，在台灣面臨美國關稅危機的岌岌可危之際，郭智輝還有時間與崇越副董事長賴杉桂在崇越旗下餐廳見面，今年台灣對華為、中興等中國企業實施禁令，郭智輝密會賴杉桂，是否是幫忙崇越拆彈？他並強調，崇越與華為做生意，郭智輝是否在禁令進行過程中，提醒崇越如何面對制裁華為的危機？郭智輝是崇越科技的共同創辦人，而且崇越曾經被爆在幫華為協助設計晶片。

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凌濤還指出，「崇越旗下的崇誠貿易公司進口光阻（光阻劑，中國稱「光刻膠」）到中國，就是在幫助中國發展芯片（晶片）」，而中國從日本進口的比例超過50%，一旦日本等國外生產廠商斷供，中國半導體生產將面臨停產，而「崇誠正是協助將高端的日本光阻運送到中國的推手」。

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