竹市民政處長施淑婷稱遭死亡恐嚇報警 林志潔：譴責暴力憂心治安

新竹市府民政處長施淑婷稱遭網友死亡恐嚇報警，新竹市雙罷總部發言人林志潔也以網友質疑，施提供的對話截圖資訊似從對方手機截圖，籲警方趕緊查明，但也譴責暴力犯罪，憂新竹治安敗壞。（照片由林志潔提供）

2025/07/10 11:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷前晚稱遭網友留言恐嚇要「殺死你全家」，並已將被恐嚇的證據提交給新竹市警察局。對此，新竹市雙罷免總部發言人林志潔指出，施淑婷過去以侮辱市民、嘲諷人民憲法權利為樂，且身為市府民政處長，說她被網路威脅。林志潔強調，身為陽明交大科法學院的刑法老師，當然反對暴力和犯罪行為，認同施淑婷報警處理。

林志潔說她也憂心新竹的治安敗壞，全國評比倒數，在涉貪停職的市長高虹安治理下，施政已連2年倒數，今年更因停職沒有參賽權，治安現況讓人堪憂。

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林志潔也提到，新竹市的治安確實是需要改善，前年在萬聖節遊行時，就曾出現許多黑衣人，對遊行民眾實施恐嚇騷擾，但警方並未有具體的防阻行為，難怪最近出爐的城市治理評比，竹市在消防公安全國倒數第二，治安則是全國倒數第五，改善治安市府責無旁貸。她也要施淑婷加油，治理好新竹也是保護自己，但可惜就是治理成效不彰，如今高虹安26日面臨要被罷免投票。

林志潔也引網友所稱，施報案出示與網友的對話，是顯示對方手機的截圖頁面，似乎已確定網友的身份或是認識，如果已有對象，應該很快就能查明真相。她也提醒市民，竹市在高虹安治理的2年多來，除連續2年施政評比倒數，今年更因涉貪停職，失去參賽權，被剔除在榜外。

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