放行撥補台電1000億？國民黨忙澄清：一定寸步不讓

針對國民黨是否將放行撥補台電的1000億元預算，國民黨智庫副執行長凌濤（左）今日指出，國民黨在對台電撥補預算的討論上，一定是「寸步不讓」。（記者施曉光攝）

2025/07/10 11:24

〔記者施曉光／台北報導〕立法院正審議4100億特別條例草案，國民黨主席朱立倫昨稱，既然民進黨不願意針對國防、社會再行另設特別預算，大家就各退一步，國民黨只要求增加普發全民現金1萬元，讓有關經濟補貼預算增加到3200億元，並傳出國民黨傾向同意先前反對撥補台電的1000億預算，不過，國民黨智庫副執行長凌濤今日澄清，這個消息只是「過臆」，「國民黨對台電撥補預算的討論上一定是『寸步不讓』」。

凌濤強調，黨內還沒有談到任何預算細節內容，只談到特別條例中有關經濟、社會及國土安全特別條例的範圍，「沒有任何一筆錢會在明天（立法院）表決通過，也沒有任何針對台電撥補預算進行退讓。」

請繼續往下閱讀...

凌濤指出，國民黨站在中小企業與民眾的立場，希望台灣有足夠的籌碼應對美國關稅挑戰，明天立法院要討論的是「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，不會處理特別預算，國民黨希望在條例中涵蓋經濟、社會、國防，都要放在一起討論，但不會討論到任何實質預算份額，也不會討論有關台電撥補預算，「國民黨對台電撥補預算的討論上一定是『寸步不讓』」。

他說，國民黨希望賴政府能考慮關稅衝擊以及全球各國都普發現金的狀況，不要再阻擋國民黨堅持普發全民現金1萬元所需的2300億元預算。

對於媒體追問，國民黨是否沒有要在撥補台電預算上退讓？凌濤重申，明天立法院是討論特別條例，而非特別預算，任何一毛錢都不會在明天討論，國民黨主張特別條例把經濟、社會、國土安全都考量下去，賴政府也不要再擋國民黨堅持普發現金1萬元，應該一起放在這次特別條例中討論，而針對台電撥補預算，國民黨是「寸步不讓」，「也不會有任何一毛錢在過程中給台電撥補」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法