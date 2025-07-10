若有機會跟美國總統川普通話 管碧玲將這樣說

台灣海洋國際論壇「高層對話」由美國《華盛頓時報》總裁 Thomas P. McDevitt（左2）主持，與談人包括海洋委員會主任委員管碧玲（中）、國家安全會議副秘書長林飛帆（左1）、英國前國防大臣現任國會議員 Gavin Williamson（右2）、日本立憲民主黨眾議員青山大人（右1）。（海委會提供）

2025/07/10 11:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕就在美國總統川普即將公布對台灣的最新關稅稅率之際，海洋委員會今天上午發布將近2000字的新聞稿，指主委管碧玲日前出席「台灣海洋國際論壇」強調，「台灣需要加入國際組織，我們會成為國際組織非常有貢獻的成員」，如果她真有機會致電川普，會期盼川普這樣的談判專家，能促成突破，在國際談判創造新局。

管碧玲是在7月2日論壇的「高層對話」中，接受主持人美國《華盛頓時報》總裁 Thomas P. McDevitt詢問後答覆。Thomas P. McDevitt問管碧玲：「如果今天能打電話給川普總統，您會談些什麼？」管碧玲回應指出，另位與談人英國國會議員Gavin Williamson說「台灣就是太有禮貌了」，但「這通電話我會很不禮貌地帶上一件很大的事情」。

請繼續往下閱讀...

然後管碧玲話鋒一轉表示，她會告訴川普：「過去22年來，台灣加入國際奧林匹克委員會、亞洲開發銀行、亞太經濟合作會議、世界貿易組織，在處理與中國複雜的主權爭議時，國際領袖運用談判及創意做了不同的安排，都能以正式會員且與中國互不隸屬的獨立身分，但此後沒有再出現第五個有創意的談判結果。｣

管碧玲強調，「台灣需要加入國際組織，我們會成為國際組織非常有貢獻的成員」，台灣有意願、有能力為全球治理及公共利益貢獻心力，所以如果她真有機會致電川普，會期盼川普這樣的談判專家，能促成突破，在國際談判創造新局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法