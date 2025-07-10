黃國昌、柯文哲支持者反該支持大罷免？顏擇雅曝原因

大罷免投票在即，正反兩方都積極催票中。圖為立委黃捷、張雅琳偕同議員陳俞融、謝家宜等人，雨中宣講罷免。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/10 11:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票在即，正反兩方都積極催票中。作家顏擇雅指出，就算是民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲的支持者，這次大罷免也應該站出來投下同意票。

顏擇雅今日在臉書發文分析原因，她表示，首先，這次罷的全是藍委。一開始如果不是討厭國民黨，幹嘛支持柯文哲？一開始喜歡黃國昌，不就是因為他老是電爆國民黨？「黃國昌如今要被傅崐萁摸頭，要向韓國瑜鞠躬哈腰，是他有不得已的苦衷，你又沒有！你不是常說，你藍綠都討厭嗎？既然討厭藍，為什麼要錯過這次機會呢？」

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顏擇雅表示，何況，光為了藍委把台海雙邊定義為「內戰」關係，就應該出來了。不管美國會不會在緊要關頭援助台灣，台灣都不該立法去阻擋盟友援台，不是嗎？這種提案就是垃圾，這種立委活該被罷。

顏擇雅說，這個提案，也就是《兩岸人民關係條例》第 29 條修正案，連署的白委只有一位，就是「壯世代」吃相難看的吳春城，這個人已經請辭，所以現在把帳算藍委頭上即可。

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