為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫「鬼轉」引藍營炸鍋 周軒：朱耍「昏招」連自己人都看不下去

    周軒強調，朱立倫一定知道大罷免國民黨的民調很不好看，才想出這招「死馬當活馬醫」，但這種全部包在一起、說「你看我們國民黨都沒擋台電跟國防預算」的招術，連自己人都看不下去。（資料照）

    周軒強調，朱立倫一定知道大罷免國民黨的民調很不好看，才想出這招「死馬當活馬醫」，但這種全部包在一起、說「你看我們國民黨都沒擋台電跟國防預算」的招術，連自己人都看不下去。（資料照）

    2025/07/10 10:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立院近期正審議行政院因應關稅提出的4100億預算，國民黨主席朱立倫昨日態度大轉變，調整黨團提出的草案，只要求增加普發現金1萬元所需的2300億，使得預算規模達到6400億，但是朱立倫此舉卻讓藍營立委群組炸鍋。政治工作者周軒今（10日）發文指出，昨天他說朱立倫此舉是「昏招」，今天馬上被驗證，而且是國民黨自己驗證的。

    周軒提到，報載朱立倫此話一出，藍委群組隨即炸鍋，不少立委表達意見、反映「支持者的反彈」，畢竟這種「急轉彎」太過「髮夾彎」，等於拋棄過去的論述和立場，接著就開始把國家重大政策當作菜市場喊價，又傳出國土韌性和台電補助只讓一個的訊息。黨內人士也出來洗地，說目前關稅結果未出爐，等出爐後也不是不能再改。

    周軒表示，許多藍營支持者認為此舉是在跟民進黨「投降」，已經不想出來投不同意罷免票，還有更激進的藍營支持者說，既然國民黨這麼怕大罷免怕到要投降，乾脆一起罷免藍委，最後黨團總召傅崐萁則是自己跳出來說，要開黨團大會討論一下。

    周軒強調，朱立倫一定知道大罷免國民黨的民調很不好看，才想出這招「死馬當活馬醫」，但這種全部包在一起說「你看我們國民黨都沒擋台電跟國防預算」的招術，連自己人都看不下去。

    周軒續指，行政院針對朱立倫這個提案的回應，讓人非常擔憂，本來4100億預算的規模，是基於去年政府的歲計賸餘，如果朱立倫硬要加上普發現金2300億，那就只能舉債了。周軒也質問藍營：「國民黨的立委你們真的能接受舉債發現金嗎？國民黨支持者你們真的能接受從你們兒孫的未來搶一萬元現金，之後他們再來幫你還嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播