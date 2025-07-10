朱立倫「全讓」特別條例藍委炸鍋 賴士葆反彈：先承諾不漲電價

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2025/07/10 10:27

〔記者劉宛琳／台北報導〕台美關稅談判結果尚未出爐，國民黨主席朱立倫擬決定由立法院國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助的1000億元，引發黨內立委不滿。國民黨立委群組炸鍋，黨團總召傅崐萁受訪說，還沒有拍板，要明天黨團會議討論才會定案。

國民黨擬於四一○○億元規模的特別條例再增加二三○○億元以普發一人一萬元現金，特別預算規模將達到六四○○億元。

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國民黨立委賴士葆表示，黨中央的新聞稿是說朱立倫強調要普發現金，其他讓黨團決定，消息和新聞稿有出入。4100億元到底怎麼處理，黨團一直沒有開會討論，明天會不會討論不知道，也有人討論726罷免投票之後再處理，可以避掉不必要的困擾，但目前沒有討論，有討論再考慮。

對於此訊息造成藍委內部炸鍋，賴士葆表示，不知道什麼叫炸鍋，但以他的立場來講，關稅至今美方公布好幾個國家，我們的結果比日本、韓國好？一定沒有那麼好談，就算我們談到10%，那要給談判團隊按讚，可是即便10%但台幣升值13%，關稅還可以跟進口商討價還價，升值沒辦法，13%廠商吸收，利率有這麼高？關稅這一塊，4100億元部分，用在產業才930億元，影響很大。

賴士葆表示，現在有一說是，我們談的結果可能不好，希望美方不要宣佈，影響大罷免。另外原因可能還在談，越南最好例子，從40%幾談到20幾%，要求越南對美國出口到越南零關稅，這也是美國對台灣的要求，衝擊大的是雞腿棒、牛肉片和汽車，對農民、汽車業影響大，我們準備好了嗎？所以以現在來看，4100億處理讓關稅比較塵埃落定再處理比較好。

賴士葆說，國土韌性1500億元的部分他支持，但是可以編列特別預算或追加預算。台電1千億元他問過經濟部長郭智輝，郭沒承諾不漲電價，他不能接受，台電一定要承諾不漲電價或補電價，如果1千億元解決不了，一定要重新檢討思考。

賴士葆強調，他的態度就是這兩塊挪出來，我們的普發現金1萬元就有了，國土韌性我們支持再增加都可以，但請行政部門提特別及追加預算。

媒體詢問，台電撥補1千億元是否黨團有條件放行。賴強調，要問台電要不要承諾，他問過了不承諾，而且他親自問過郭智輝，郭都不敢說今年不漲，只告訴我們一直補，我們已經給過3千億元了，這是能源政策問題，賴總統請聽童子賢意見。

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