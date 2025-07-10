趙少康反罷免列車改在台中洲際迷你蛋 盧秀燕、韓國瑜、黃國昌出席

趙少康發起的反霸免列車12日到台中市，地點改在台中洲際迷你蛋（國民黨團提供）

2025/07/10 10:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於氣象署預測本週六（12日）還是會下雨，由戰鬥藍召集人趙少康所領軍的反罷免列車將在本週六在台中市舉行，但抱持著風雨無阻不能延後，主辦單位將場地由帝國糖廠斜對面空地改在台中洲際迷你蛋，當天出席除了市長盧秀燕，還有立法院長韓國瑜及民眾黨主席黃國昌，國民黨中市黨團書記長李中表示，屆時黨籍市議員將全體出席，要呼籲台中市民眾投下「不同意罷免」。

大罷免投票因罷團送出的二階連署書時間不同，全國有部份罷免區將於26日舉行，包括台中市罷免團體發起的市區3個國民黨立委。

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戰鬥藍召集人趙少康發起反罷免列車日前從台北市出發，預計週六到台中市，舉辦「拼經濟反惡霸，再愛我一次」晚會，但中南部近日下大雨，氣象署也預測當日會下雨，因此主辦單位決定場地由帝國糖廠斜對面空地改在台中洲際迷你蛋，約可容納5千人。

當天出席除了市長盧秀燕，還有立法院長韓國瑜及民眾黨主席黃國昌、鄭麗文、館長陳之漢、董智森。

李中表示，距離投票日時間已迫近，無法再更改時間，因此作法要明快，主辦方決定更改場地，他也請33位黨籍市議員全員到齊，在市長盧秀燕上台時，全員跟市長一起上台，展現國民黨的團結。

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