為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    五一戰隊到桃園 吳思瑤呼籲關鍵一戰在桃園、要6席全罷

    民進黨立委吳思瑤、郭昱晴、張雅琳、李坤城等五一戰隊成員，到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    民進黨立委吳思瑤、郭昱晴、張雅琳、李坤城等五一戰隊成員，到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    2025/07/10 09:54

    〔記者謝武雄／桃園報導〕距離大罷免投票僅剩2週多的時間，民進黨立院黨團「五一戰隊」今兵分二路來桃園，協助罷免國民黨桃園市六席立委宣講；立委吳思瑤受訪時表示，桃園很重要，一定要六席全罷，桃園是關鍵的一區，關鍵一戰就在桃園，所以五一戰隊站出來展現意志，努力到最後一分鐘，桃園加油、台灣加油，「大罷免、大成功」。

    今天一早7點吳思瑤就與立法委員郭昱晴、張雅琳、李坤城到桃園區到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，議員黃家齊、李宗豪、黃瓊慧、許家睿、陳雅倫、許清順都到場聲援，一群人冒著細雨，高舉各式各樣同意罷免看板，向過往的上班族喊話，呼籲726務必投下同意罷免票，也高喊，「大罷免、大成功」，隨後一行人也到龜山市場、桃園新永和市場掃街。

    吳思瑤說，未來每個縣市都會走透透，與公民同行；五一戰隊站出來到桃園兵分兩路，與公民朋友齊聚，做他們的強大後援，事實上，民進黨立委背後都有公民給予強大的溫暖，這次公民站在第一線，民進黨五一戰隊不缺席，因為桃園很重要，一定要六席全罷，桃園是關鍵的一區，關鍵一戰就在桃園，所以今天五一戰隊會站出來，要展現意志，努力到最後一分鐘，桃園加油、台灣加油，「大罷免、大成功」。

    對於國民黨大咖盡出，四處為遭罷免的立委宣講；吳思瑤則認為最大咖的應該是「人民」、「公民」，她也呼籲在野黨立委不要一昧地在立委院違憲亂政，如今被罷免了才來臨時抱佛腳，邀請黨內重要人士，透過大撒幣，花大錢來救罷免。

    最後吳思瑤強調，國會一年來的亂象，唯有大罷免才能讓國會恢復正常，請大家出來投同意罷免票，「大罷免、大成功」。

    民進黨立委吳思瑤、郭昱晴、張雅琳、李坤城等五一戰隊成員，到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    民進黨立委吳思瑤、郭昱晴、張雅琳、李坤城等五一戰隊成員，到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    民進黨五一戰隊到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    民進黨五一戰隊到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    民進黨立委郭昱晴到市場呼籲民眾726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    民進黨立委郭昱晴到市場呼籲民眾726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    民進黨立委郭昱晴到市場呼籲民眾726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    民進黨立委郭昱晴到市場呼籲民眾726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播