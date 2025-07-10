五一戰隊到桃園 吳思瑤呼籲關鍵一戰在桃園、要6席全罷

民進黨立委吳思瑤、郭昱晴、張雅琳、李坤城等五一戰隊成員，到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

2025/07/10 09:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕距離大罷免投票僅剩2週多的時間，民進黨立院黨團「五一戰隊」今兵分二路來桃園，協助罷免國民黨桃園市六席立委宣講；立委吳思瑤受訪時表示，桃園很重要，一定要六席全罷，桃園是關鍵的一區，關鍵一戰就在桃園，所以五一戰隊站出來展現意志，努力到最後一分鐘，桃園加油、台灣加油，「大罷免、大成功」。

今天一早7點吳思瑤就與立法委員郭昱晴、張雅琳、李坤城到桃園區到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，議員黃家齊、李宗豪、黃瓊慧、許家睿、陳雅倫、許清順都到場聲援，一群人冒著細雨，高舉各式各樣同意罷免看板，向過往的上班族喊話，呼籲726務必投下同意罷免票，也高喊，「大罷免、大成功」，隨後一行人也到龜山市場、桃園新永和市場掃街。

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吳思瑤說，未來每個縣市都會走透透，與公民同行；五一戰隊站出來到桃園兵分兩路，與公民朋友齊聚，做他們的強大後援，事實上，民進黨立委背後都有公民給予強大的溫暖，這次公民站在第一線，民進黨五一戰隊不缺席，因為桃園很重要，一定要六席全罷，桃園是關鍵的一區，關鍵一戰就在桃園，所以今天五一戰隊會站出來，要展現意志，努力到最後一分鐘，桃園加油、台灣加油，「大罷免、大成功」。

對於國民黨大咖盡出，四處為遭罷免的立委宣講；吳思瑤則認為最大咖的應該是「人民」、「公民」，她也呼籲在野黨立委不要一昧地在立委院違憲亂政，如今被罷免了才來臨時抱佛腳，邀請黨內重要人士，透過大撒幣，花大錢來救罷免。

最後吳思瑤強調，國會一年來的亂象，唯有大罷免才能讓國會恢復正常，請大家出來投同意罷免票，「大罷免、大成功」。

民進黨立委吳思瑤、郭昱晴、張雅琳、李坤城等五一戰隊成員，到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

民進黨五一戰隊到桃園區成功路二段、三民路口進行大罷免宣講，呼籲726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

民進黨立委郭昱晴到市場呼籲民眾726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

民進黨立委郭昱晴到市場呼籲民眾726要投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

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