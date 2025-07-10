自製「我不同意」T恤反罷 蔣萬安：讓民眾一目瞭然「蓋字多的」

台北市長蔣萬安（中白衣右）陪同立委李彥秀（中白衣左）在東湖路與康寧路口拜票，呼籲民眾726出門投下不同意罷免。（記者陳志曲攝）

2025/07/10 09:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波投票7月26日，剩下不到20天，台北市長蔣萬安今（10日）上班前先至內湖區，陪同國民黨立委李彥秀站路口懇託。蔣萬安今也穿著自製的「我不同意」T恤，他說透過這件衣服讓民眾一目瞭然，就是「蓋字多的」，最後不到20天和國民黨委員全力打拚、懇託。

蔣萬安今受訪表示，他特別做了一件T恤，可以明顯看到「我不同意」，現在也加緊趕工，希望能做更多件出來，讓所有反罷免朋友都可以穿上，不管在市場、路口或是造勢場合，都能一致穿上這件衣服。

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他說，這是和團隊特別討論過，因為這次罷免並沒有對手，希望展現國民黨立委在地深耕，而李彥秀在地方深耕26年，從議員到立委，相信有很多鄉親支持，但更重要的是，726要出來投下不同意，做這件T恤，就是希望民眾一目瞭然，因為台北市過去沒投過罷免，很多支持朋友不知道怎麼蓋，要提醒就是「蓋字多的」，他也希望和台北市5位國民黨委員持續努力。

李彥秀受訪表示，大概2月就感覺到民進黨堅定要大罷免的決心，因此她2、3月就開始積極走基層，要將立院法案處理過程、結果，透過客廳會、走基層的方式，讓民眾了解在立院國民黨團的態度，她也不是第一屆，民眾長期知道她怎樣做民代，但不管民調結果，關鍵還是在於投票率，會持續一步一腳印來跟民眾溝通對話。

媒體問，找蔣萬安來都會被批行政不中立？李彥秀說，蔣萬安是台北市長，無論財劃法或是其他議題，都是國民黨北市五藍委跟蔣配合，而蔣的輔選也都會請假，台北隊的隊長跟藍委積極配合，這當然沒有行政中立問題；而藍委很多議案提案，都是積極跟縣市長配合，所以大罷免中不只蔣萬安，藍營各縣市首長，都會積極跟藍委站在一起。

台北市長蔣萬安（右一）陪同立委李彥秀（右二）在東湖路與康寧路口拜票，呼籲民眾726出門投下不同意罷免。（記者陳志曲攝）

李彥秀受訪表示，二、三月就開始積極走基層。（記者甘孟霖攝）

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