美跨黨派議員提「海底電纜韌性法案」 打擊中國灰色地帶惡行

美國跨黨派參議員9日提出「台灣海底電纜韌性倡議法案，希望能藉此保護台灣關鍵通訊基礎設施，並嚇阻中國惡意「灰色地帶」行動。圖為多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌在下錨拖斷我海纜，海巡人員進行攔查。（資料照）

2025/07/10 10:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年台灣周邊海域的海底電纜遭破壞事件不斷發生，各界擔心台灣聯外通訊韌性是否受影響。美國共和黨聯邦參議員匡希恆（John Curtis）及民主黨籍的羅森（Jacky Rosen）9日提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act），希望能藉此保護台灣關鍵通訊基礎設施，並嚇阻中國惡意「灰色地帶」行動。

匡希恆發表聲明 指出，中國不斷升級孤立台灣的相關策略，包括破壞非常重要的海底電纜，美國不能袖手旁觀，透過改進監控並幫助提高電纜韌性，美國跨黨派立法發出明確訊號，那就是「美國與台灣及我們的盟友站在一起，捍衛共同的基礎設施、主權和自由」。

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羅森表示，中共持續針對台灣海底電纜基礎設施的行動，不僅威脅台灣的國家安全，也危及全球連接與通訊。羅森提到，他與匡希恆參議員提出這項跨黨派法案，目的是強化美台之間合作，保護海底電纜，並針對任何攻擊這些關鍵基礎設施的對手實施制裁。羅森強調：「我將持續對抗中國日益增長的侵略行為，以及其破壞民主的企圖。」

「台灣海底電纜韌性倡議法案」法案內容指出，美國鼓勵強化台灣的電纜網路安全，並推動公共外交以揭露並打擊中國的「灰色地帶」行動。根據法案內容，國務院應與國土安全部、國防部及海岸防衛隊協調，為台灣開發並部署先進的海底電纜監測系統，能夠即時偵測中斷或可能的破壞行為，並在適當情況下，台灣提供全球情報網路的早期預警。

若有個人或實體破壞涉及台灣國安的海底電纜，「台灣海底電纜韌性倡議法案」將授權實施凍結在美資產或禁止入境等制裁，並要求行政部門定期向國會報告威脅情況與因應措施。

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