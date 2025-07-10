國文程度不如小二生？ 李正皓：民眾黨找麥玉珍當立委是台灣之恥

李今早發文直指麥玉珍的國語程度不佳，並強調全台優秀新住民很多，但民眾黨找麥玉珍來代表新住民，是台灣之恥。（資料照）

2025/07/10 08:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨9日赴國家通訊傳播委員會（NCC）抗議，批評三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓在節目中質疑立委麥玉珍程度差，涉及歧視新住民。李正皓昨發文回擊，直指麥玉珍連「顧」字都不會寫；李今早發文直指麥玉珍的國語程度不佳，並強調全台優秀新住民很多，但民眾黨找麥玉珍來代表新住民，是台灣之恥。

李正皓提到，民眾黨指控他涉及言語歧視，曾聲稱「一般有基本國小學歷才能上國中，我認為麥玉珍連能不能上國中都有問題」、「當立委最基本要看得懂字，我認為她看不懂中文」。李正皓強調，他這個人敢做敢當，為何他敢說麥玉珍連上國中都有問題，因為照「顧」的顧，那個麥玉珍不會寫的字，任何受過國小二年級以上教育的人，對於這個字都不會陌生。

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李正皓也拿出康軒、翰林等版本的國小二年級國語課本佐證，並提到他有商借到小二生的作業本，從小二學生的作業本可得知，這位小二生不僅會寫顧，還會寫「顧此失彼」，李直言：「所以我說麥玉珍連上國中都有問題當然是有所本。」

李正皓說，「你以為這是麥玉珍的偶然嗎？抱歉，其實這是麥玉珍的必然」，李也公開麥玉珍的講稿，寫著「北」地方照「ㄍㄨˋ」人民重要。李正皓指出：「很清楚，麥玉珍『北』與『比』也分不清楚，他的原文應該是『比地方照顧人民重要』，而『比』這個字這是國小一年級上學期課本第五課『比一比』（圖七）的生字內容。」

最後李正皓強調：「我再說一次，全台灣優秀的新住民很多，但民眾黨找麥玉珍這樣程度的人來代表新住民、擔任立法委員，這是台灣之恥。」

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