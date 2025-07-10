傅崐萁立院翹班回防花蓮 胡仁順：不罷免你要罷免誰？

花蓮縣議員胡仁順昨發文質疑，立院在審查人事同意案，但國民黨團總召傅崐萁人卻在花蓮「回防」，胡仁順對此直言：「薪水小偷就是你，不罷免你要罷免誰？」（圖擷取自胡仁順臉書粉絲專頁）

2025/07/10 08:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院全院委員會昨（9日）審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案，花蓮縣議員胡仁順昨發文質疑，立院在審查人事同意案，但國民黨團總召傅崐萁人卻在花蓮「回防」，胡仁順對此直言：「薪水小偷就是你，不罷免你要罷免誰？」

胡仁順提到，黃國昌在立法院延會、立法院審大法官和司法院長人選，那傅總召在哪裡？胡仁順表示：「第一手目擊，他在隸屬縣府的花蓮市農會超市『聊天』。傅崐萁，薪水小偷就是你，不罷免你要罷免誰？」

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胡仁順9日也引用名嘴陳揮文的直播內容，表示是最應該被罷免的第一名，並強調這是正港花蓮子弟陳揮文說的，而陳揮文正是一個痛罵青鳥、痛批賴清德的人。胡表示：「為什麼沒有高專業人士站出來力挺傅崐萁？為什麼馬英九、金溥聰、徐巧芯當年把傅崐萁擋在國民黨外？您可以不相信綠營支持者和民代，但可以聽聽藍營人士怎麼說的嗎？」

胡仁順向花蓮鄉親喊話：「如果您是藍營朋友，拜託把他看完再決定要投什麼。如果您的身邊有藍營家人朋友，拜託讓他們看看這支影片。罷免傅崐萁早就超脫藍綠白，而是是非公義的選擇。」

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