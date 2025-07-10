王惠美提淹水拍照有補助挨轟 吳靜怡：狂風暴雨誰來得及拍照？

鹿港鎮中正路一處社區大樓，雨水有如滾滾洪流般沖入地下停車場，來不及移走的汽機車都慘遭滅頂，畫面相當驚悚。（資料照）

2025/07/10 09:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日中南部暴雨成災，彰化縣長王惠美昨日宣布若住戶積水50至100公分可現金補助5000元、超過100公分1萬元，引發外界質疑「要怎麼拍50公分的照片」。媒體人吳靜怡也批評，「狂風暴雨時，淹到50公分就到膝蓋了，誰來得及拿尺量，然後跟門牌拍照？」、「淹水超過100公分，都要『咕嚕咕嚕』了，縣民需要的恐怕不是『1萬元』而是船吶」。吳靜怡也質疑「沒停班，下班後水退到30公分以下，傢俱也爛了，這樣就不能補貼？」

王惠美昨日公布，若住戶積水50至100公分可現金補助5000元，超過100公分1萬元，須檢附照片與各式證明文件申請，再度引發民怨。吳靜怡對此在臉書發文質疑，國民黨是不是搞選舉的期約賄選才會大方？結果家裡淹水至少50公分才補助你5千？

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吳靜怡批評，立法院國民黨團為了反罷免，整天只會想挖國民利益來搞普發現金，結果遇到災情只會「十成中央」。對於國民黨籍彰化縣長王惠美提出，要災害救助勘查表與淹水照片（需拍到門牌），吳靜怡也質疑「這樣的規定到底是吝嗇還是瞧不起彰化人？」

吳靜怡諷刺，「阿美姐有沒有想過，狂風暴雨時，淹到50公分就到膝蓋了，誰來得及拿尺量，然後跟門牌拍照？」、「然後沒停班，下班後水退到30公分以下，傢俱也爛了，這樣就不能補貼？」

吳靜怡也質疑，「再想想，現煮時，淹水超過100公分，都要『咕嚕咕嚕』了，縣民需要的恐怕不是『獲得1萬元』，而是船吶！整個家和店面都要毀了，先逃再說吧！誰跟妳拍照！」

吳靜怡指出，縣府災害應變反應已經很慢了，人民只求即時、有效的應對，還有趕快解決排水、清水溝的問題！她也砲轟，王惠美縣長貼文之後，完全對縣民的反應都沒回應，國民黨到底是體恤人民，還是選擇性討好選民？

吳靜怡也批評，從台中、彰化、雲林都是執政的國民黨，答案就很清楚了！不要平常不好好治理地方，發生問題怪中央。

吳靜怡在文末也指出，「阿美姐，不然妳就示範咕嚕咕嚕拍照給大家看！」，並諷刺「淹水87公分加上門牌，不用囉哩囉嗦的文件申請，我給妳8千7！」

雨彈狂炸彰化，鹿港鎮多處淹水車輛拋錨。（資料照）

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