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    颱風重創南台 林俊憲：起草「災後重建特別條例」盼在野黨勿擋

    颱風丹娜絲強風狂掃，街道滿目瘡痍，大台南地區截至8時共計17萬9422餘戶停電，台電新營區營業處全員出動搶修。（資料照，台電新營區處提供）

    颱風丹娜絲強風狂掃，街道滿目瘡痍，大台南地區截至8時共計17萬9422餘戶停電，台電新營區營業處全員出動搶修。（資料照，台電新營區處提供）

    2025/07/10 08:14

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風日前夾帶強風豪雨過境，在中南部造成嚴重災情，民進黨立委林俊憲表示，此次颱風對台南、嘉義各地造成的傷害遠超以往，加上現在颱風季才剛開始，為此他已開始起草《丹娜絲颱風災後重建特別條例》草案，希望以中央的力量統籌整個南部的重建計劃，他表示將以最快速度起草、連署完成送入程序委員會，並呼籲在野黨立委能暫時放下政治歧見，不要阻擋。

    林俊憲在臉書發文指出，這幾天收集各地災民的意見想法，大家現在擔心的除了短期物資電力需求外，也已經在煩惱家園重建的經費著落。他表示此次颱風，對台南、嘉義各地造成的傷害遠超以往，受損房屋和各種基礎設施數以萬計，尤其許多災區是傳統鄉村，房屋老舊，有的村落甚至找不到完好無損的房屋。

    林俊憲也強調，現在颱風季才剛開始，重建必須以最高效率進行。為此他也提出，他已開始起草《丹娜絲颱風災後重建特別條例》草案，參考當年八八風災模式，希望以中央的力量提供法源、財源、組織人力，統籌整個南部的重建計劃，讓災民不必再為重建家園的經費苦惱。

    林俊憲指出，他會以最快速度起草、連署完成送入程序委員會，雖然現在執政黨並未掌握國會多數，但他也請求在野黨立委，屆時法案送入審查時，能暫時放下政治歧見，不要阻擋。他在文末也強調「在天災面前，我們必須團結一心」。

    丹娜絲颱風強勁，台南處處可見廣告招牌被狂吹落地。圖為7日景況。（資料照）

    丹娜絲颱風強勁，台南處處可見廣告招牌被狂吹落地。圖為7日景況。（資料照）

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