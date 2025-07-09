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    我方近日可望收到美方通知函 知情人士：非最終稅率、要再談判

    美對台關稅稅率即將揭曉。（路透資料照）

    美對台關稅稅率即將揭曉。（路透資料照）

    2025/07/09 23:21

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國陸續以「通知函」宣布新關稅，台灣雖不在首波公布名單，但因美方設定期限是7月9日，台灣對等關稅稅率即將揭曉，知情人士今（9日）表示，行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴華府，與美國貿易代表署（USTR）展開第三輪實體磋商，「相信會朝正面發展」；而我方應會在近日收到美國通知信函，這並非最終的稅率，後續仍要再談判。

    川普首波公布14國的稅率為25%起跳，外界關心台灣的稅率可能也不會低於25%，對此，知情人士強調，此次行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴華府，與美國貿易代表署（USTR）有實質的談判與接觸，是繼5月初與6月底的談判後，展開第三輪實體磋商，「相信會朝正面發展」。

    據了解，我方應會在近日收到美國的通知信函，消息人士指出，這並非最終的稅率，後續仍要再談判。美國日前雖公布日韓稅率，但也非「談定了」，而是抓了一個新期限，希望8月1日前雙方能再談判，日韓也都強調會在接下來的時間，爭取達成互惠互利的協議結果。

    對於外界推測台美談判卡在汽車及美牛、美豬等議題，知情人士強調，談判沒有卡關或觸礁的問題，農業與汽車部分問題也不大，關鍵在於要檢討的稅則、稅號很多，要花較長時間談判。

    該人士強調，台灣是少數照著關稅談判討論推進的國家，而且有「台美21世紀貿易倡議」的談判基礎與經驗，美方也多次表達與台灣的談判有正面發展，相信談判的結果會比預期好。

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