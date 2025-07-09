朱立倫喊特別條例「各退一步」藍委群組炸鍋 傅崐萁幫緩頰這樣說

國民黨朱立倫喊出特別條例「各退一步」，藍委群組炸鍋，支持者也怒轟是在跟民進黨「投降」。黨團總召傅崐萁緩頰說，還沒有拍板，週五黨團會議討論才會定案。（資料照）

2025/07/09 23:53

〔記者劉宛琳／台北報導〕台美關稅談判結果即將揭曉之際，國民黨主席朱立倫做出重大決定，立法院國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，將納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助的1000億元。這個訊息在國民黨立委群組炸鍋，黨團總召傅崐萁受訪說，還沒有拍板，要週五黨團會議討論才會定案。

行政院會4月24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，立法院藍白黨團質疑納入國土韌性及補助台電兩個項目不符合強化經濟之目的，兩黨團的草案版本皆刪除兩項目並加入普發現金。

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據了解，朱立倫近期與黨團討論，決定「各退一步」，雖然黨內有異議，不過朱立倫仍決定這麼做，而該條例草案最快將在週五立法院會通過。

但今天消息傳出後，國民黨立委群組隨即炸鍋，不少立委表達意見，也陸續反映「支持者的反彈」，畢竟這種「急轉彎」太過「髮夾彎」，等於拋棄過去的論述和立場。立委炸鍋後，又傳出國土韌性和台電補助只讓一個的訊息，黨內各種說法紛紜。黨內人士說，目前關稅結果也還未出爐，等出爐後也不是不能再討論更改。

黨內人士說，不只國民黨立委群組炸鍋，連網路也炸鍋了。許多藍營支持者認為此舉是在跟民進黨「投降」，已經不想出來投不同意罷免票了；還有更激進的藍營支持者說，既然國民黨這麼怕大罷免怕到要投降，乾脆一起罷免藍委。

傅崐萁緩頰說，所有立委兄弟姊妹的意見都很重要，本會期黨團的共識很清楚，就是必須大家共同討論後，才會做對外的決定。

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