國民黨擬擴大特別條例至6400億 政院：恐舉債才能支應

行政院。（資料照）

2025/07/09 22:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對在野黨擬於特別條例再增加2300億元以普發現金，恐使特別預算規模達到6400億元，政院人士強調，恐將舉債才有辦法支應，不僅加深國家財政負擔，大量舉債更可能造成通貨膨脹的結果，呼籲立法院審慎評估。

對於在野黨擬全面支持政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，政院人士表示，目前政院所提規劃，包括強化國土安全韌性1500億元、強化經濟韌性930億元以及擴大社會支持1670億元等面向，政院對於在野黨願意予以支持表達感謝。

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政院人士指出，其中撥補台電1000億元，是為彌補配合政府政策，緩漲民生及產業電價而造成4200億元的累計虧損，撥補是為能夠強化並健全財務體質，並且也是賴清德總統及行政院長卓榮泰在進行20餘場產業座談後，所蒐集到第一線產業界的期盼，希望能夠透過維持穩定的電價，來因應可能面臨的關稅政策。

政院人士說，在近日丹娜絲颱風肆虐期間，台電員工也不分晝夜、不辭辛勞，即使在風雨當中也積極趕工，盡力讓受影響的民眾能夠早日恢復正常生活，政院對於台電基層員工再次表達感謝與敬意，並且期盼立法院能夠支持特別條例對台電撥補的規劃。

政院人士表示，政院所提強化安全韌性特別條例，是以中央政府累計歲計賸餘4100億元來規劃，不過立法院已刪減今年度中央政府總預算2076億元，新版財劃法更要求明年度中央必須釋出3753億元給地方政府，未來如果再加入普發現金2300億元支出，恐將舉債才有辦法支應。

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