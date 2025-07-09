朱立倫加碼2300億普發現金 周軒：喊請客卻讓政府買單！

國民黨主席朱立倫。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/09 23:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會4月24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，曾引發藍白兩黨質疑批評，但國民黨主席朱立倫9日疑因擔心添加大罷免柴火，不僅宣稱不會擋4100億特別條例，還要求加碼2300億普發現金1萬元，整體預算規模達6400億。對此，政治工作者周軒吐槽，這根本就是朱立倫喊著「請客」，讓政府「買單」！

周軒9日在臉書發文，「國民黨現在新發明了一個招數，『小孩子才做選擇，我全都要！』。本來行政院編列4100億特別預算，拿來支援台電、國軍的防衛，是用去年的政府歲計賸餘，也就是去年留下來的錢為基準來編的。國民黨跟民眾黨就一直主張台電跟國軍這兩條都不能給！沒想到今天朱立倫居然發明了新招！乾脆把『普發現金一萬元』2300億，加上本來的4100億，變成6400億的特別條例，說國民黨現在不卡台電跟國軍的錢了！只要你們民進黨同意普發現金一萬元的2300億就好！」

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他接著吐槽：「笑死人了，不愧是朱立倫，再怎麼想還是那一招？第一，以前就告訴你們了，如果需要大量增加政府支出，必須先跟行政院討論財源在哪裡，朱立倫請客，政府買單嗎？第二，會有這樣的提案很明顯是朱立倫知道國民黨目前大罷免的民調很差，所以乾脆弄出這一個四不像的提案想要來唬大家，奇怪，你們一個月前不是說，台電營運不佳都是民進黨的錯，所以不可以再給台電錢？不是還在委員會講說給國軍的預算，國防的預算應該編在公務預算嗎？」

周軒最後酸：「國民黨的話現在可信度只有50%，剩下的50%要看民眾黨黃國昌主席的臉色，別忘了上一次，賴總統邀請藍白的領袖來聽國防情勢簡報，朱立倫本來想來，黃國昌一生氣，朱立倫就縮了，所以黃國昌還沒有講話之前，朱立倫你的話我們就聽聽就好。現在怕罷免還要拿人民的血汗錢來買票，朱立倫你的招數真的是越來越昏了。」

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