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    罷免涂權吉海報2度不翼而飛 警通知嫌疑人到案函辦

    罷免立委涂權吉團隊在楊梅區的罷免海報，二度不翼而飛。（罷免涂權吉團隊提供）

    罷免立委涂權吉團隊在楊梅區的罷免海報，二度不翼而飛。（罷免涂權吉團隊提供）

    2025/07/09 21:39

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第二選區「全力一擊 罷免涂權吉」團隊，上週四晚間在手搖飲友善店家的社區騎樓掛罷免海報，隔天就遭破壞，海報不翼而飛，罷團提毀損罪告訴，重新掛上再度不見，對於海報遭毀狀況，警方已通知嫌疑人到案說明，全案依毀損罪函請桃園地檢署偵辦。

    「全力一擊 罷免涂權吉」團隊在楊梅區萬大路巷內，一間手搖飲友善店家的社區騎樓柱子燈板掛罷免海報。據了解，警方上週六接獲罷團志工報案，稱罷免文宣遭不明人士撕除，飲料店的社區住戶知悉警方調查，便向警方稱社區掛海報前須事先通知管委會，警方請該住戶到案說明，認為該住戶疑與該案有關。記者今午向社區求證一事，警衛說「會轉達管委會總幹事」，但至今未接獲回覆。飲料店李小姐表示「燈板屬於店家的，外人不能插手燈板內容。」

    「全力一擊 罷免涂權吉」領銜人Rick表示，愈近罷免投票，團隊受到打壓愈來愈重，志工要面對的緊急情況也愈來愈多，「但我們從未退縮，也不能退縮，」因為這次罷免若失敗，不知道能否撐到下一次投票，呼籲民眾一同投同意罷免。

    罷免立委涂權吉團隊在楊梅區的罷免海報，二度不翼而飛。（記者黃政嘉攝）

    罷免立委涂權吉團隊在楊梅區的罷免海報，二度不翼而飛。（記者黃政嘉攝）

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