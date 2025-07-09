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    郵箱退租前最後一封!剷除黑芯收海外來信 這句「晶晶體」讓她爆哭

    罷免徐巧芯的「剷除黑芯」發言人小令，向郵局租退租時發現最後一封信。（小令提供）

    罷免徐巧芯的「剷除黑芯」發言人小令，向郵局租退租時發現最後一封信。（小令提供）

    2025/07/09 21:22

    〔記者董冠怡／台北報導〕社群平台河道上今天流傳一封飄洋過海的罷免信，是寄給罷免徐巧芯的「剷除黑芯」。罷團發言人小令表示，去年6月起向郵局租用信箱收取連署書和鼓勵，今天去退租發現最後一封信，讀了瞬間爆哭，來信者是住在美國南加州的台灣人，非常感謝志工們守護台灣，因家有高齡父母要照顧，無法加入罷免行動，但精神同在，如有需要幫忙可以提出，祝福台灣越來越好。

    小令指出，這個信箱租用了一年，陪伴罷團度過一階提議、二階連署的艱苦時刻，猶記得，最慘時兩週收不到一封，隨著大罷免態勢升溫，信件越來越多，甚至多到一度要用大袋子裝才拿得動，內容物除了連署書，也有民眾寄來的自製貼紙等小禮物，令人感動。

    小令提到，今天本來想說信箱鑰匙還了就走，但在旁人提醒下，最後一次打開信箱確認，裡面就躺著那封信，當場一拆開整個爆哭，「真的太殺了！」信中以中、英文夾雜的晶晶體自稱是住在南加州的台灣人，「I Love Taiwan」，由於父母年邁生病，無法加入志工行列，但很感謝志工為台灣所做的努力，期盼七二六罷免成功。

    文中也提到，如果有需要幫忙的地方，請不吝告知。「過了5年、10年，台灣將變得更好，屆時妳會說，我是2025年7月大罷免成員中的一員，I made a difference.」。

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