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    綠委51戰隊7/10上午挺進北、南桃園 與公民同行助攻大罷免

    立法院民進黨團「51戰隊大罷免與公民同行」明早在北桃園地區登場。（民進黨桃園市黨部提供）

    立法院民進黨團「51戰隊大罷免與公民同行」明早在北桃園地區登場。（民進黨桃園市黨部提供）

    2025/07/09 21:23

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕罷免國民黨立委「726投票日」倒數，立法院民進黨團發起「51戰隊大罷免與公民同行」，今起於全國各縣市罷區展開，黨團幹事長吳思瑤與多位黨籍立委明早7點起，兵分二路到北桃園、南桃園戰線，與在地同黨議員並肩催票，幫助罷團拉抬同意罷免氣勢，以實現「光復桃園，6區全罷」。

    北桃園地區將有立委吳思瑤、郭昱晴、張雅琳與李坤城，上午7點於成功路二段與三民路口的桃園巨蛋體育館前，站路口向通勤族宣傳「同意罷免，罷免是愛」，8點10分到龜山市場、9點10分在桃園區新永和市場爭取民眾力挺罷藍委。

    南桃園部分由立委王義川、林月琴於上午7點，站在中壢區延平路與環北路口向往來民眾舉牌、揮手及宣講，爭取支持7月26日投票同意下架國民黨立委；接著8點10分到新明市場、9點15分在平鎮區山仔頂市場、10點15分抵楊梅區埔心市場為「大罷免大成功」掃街拜票。

    民進黨立委王義川、林月琴明早同步在南桃園地區站路口。（民進黨桃園市黨部提供）

    民進黨立委王義川、林月琴明早同步在南桃園地區站路口。（民進黨桃園市黨部提供）

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