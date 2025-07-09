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    彰化「藍營戰將」阮厚爵涉貪後改名 外界解讀曝光

    前彰化縣和美鎮長阮厚爵改名為「阮升立」。（資料照）

    前彰化縣和美鎮長阮厚爵改名為「阮升立」。（資料照）

    2025/07/09 20:39

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕有「藍營戰將」封號的國民黨籍前彰化縣和美鎮長阮厚爵，去年捲入和美鎮祭祀公業土地變更貪瀆案，被控為祭祀公業土地開綠燈，圖利建商1.9億，1208萬元進自己口袋。彰化地院近日審結，依貪汙治罪條例、違反稅捐稽徵法等罪重判阮厚爵9年8月。不料判決書驚見阮厚爵改名為「阮升立」，阮改名之舉立即震驚彰化政界。

    現年55歲的阮厚爵曾是國民黨的「明日之星」，他是前彰化縣長阮剛猛的姪子，曾被民進黨陣營指為黑道，身上有刺青。為此，他還打赤膊澄清亮出身上的刺青，他強調，自己不是黑道，而刺青是門藝術，他選擇刺青的圖案是愛妻、黨徽與國旗，都是他心中的最愛。

    阮厚爵從參選縣議員以來，一路都是高票當選，連任兩屆議員後轉換跑道參選鎮長，也連任成功，妻子林小琪參選縣議員，也是以第一高票當選，直到阮厚爵前年投入第一選區的立委選戰，輸給尋求連任的民進黨女將陳秀寶，政治之路受阻，還涉入貪瀆案。

    此案重創阮厚爵的形象，地方認為，阮的政治之路恐因此告終。而今天判決出爐，阮厚爵的名字改為「阮升立」也震驚彰化政界。政治人物「改名」，滋事體大，外界解讀，阮厚爵已無意於政治或退居幕後才有改名之舉。

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