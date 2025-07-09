藍加碼推6400億特別條例 吳思瑤：舉債發現金救罷免？

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/07/09 19:58

〔記者陳政宇／台北報導〕美國對等關稅陸續攤牌，傳立法院國民黨團力拚在11日院會三讀「特別條例草案」，除同意行政院的4100億元版本，並加碼2300億元普發現金，且不阻擋國土韌性、台電千億等預算。民進黨團幹事長吳思瑤今（9日）質疑，國民黨為救罷免而慷國家之慨，散財童子卻要全民買單，財源從何而來？是否要另外舉債？國民黨必須負責交代清楚。

國民黨團版本出現轉圜，吳思瑤接受本報訪問指出，國民黨主席朱立倫的說法與國民黨團目前提案內容不同，要釐清這是黨的意見、抑或黨團的意見，版本必須整合，也要觀察民眾黨的意見。

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其次，吳思瑤說，國民黨主張增加2300億元普發現金，等同加碼至6400億元，財源從何而來？政院所提4100億元特別條例是基於歲計賸餘，歲計賸餘有無餘裕、或是另外舉債？若要額外增加預算，則必須回歸憲法、預算法、財政紀律法等相關規定，並與行政院協商找出合宜且合理的財源，呼籲國民黨應交代清楚，「片面增加國庫支出，說的簡單，但做起來要負責」。

吳思瑤續指，第三，國民黨仍不脫發現金救罷免的本質，韓國目前面臨經濟成長疲乏，確實需要擴大內需，但台灣目前的經濟局勢顯然不同。普發現金仍存在國民黨進行政策買票的政治目的，慷國家之慨，在野當散財童子，是全民買單。

至於民進黨團對表決的立場？吳思瑤強調，財源問題仍是「重中之重」，方案的加碼與否，仍需要透過協商來討論，絕不宜直接表決決定，民進黨團盼保留磋商空間、也會與行政院進一步評估。

此外，傳出國民黨團擬提出附帶決議，主張政院既已補助台電千億，台電三年內不得再漲電價。吳思瑤則表示，正向看待國民黨團支持撥補台電的意願，但電價的調整應交由專業且獨立運作的電價審議委員會決定，該委員會依立法院決議組成，且去年電業法修法時已應在野黨要求，擴充成員多元性與代表性；若立法院現在又片面干預電價審查機制，恐有「政治凌駕專業」之虞。

吳進一步說明，執政團隊希望透過撥補台電，以穩定物價與民生、維持電價不漲，但三年內的變動狀況難以預測，因此仍應保留彈性，讓專業的電價審議委員會處理。

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