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    天災補助預算遭砍9千萬 政院：盡力整合資源助農民

    颱風丹娜絲及之後的豪雨造成農業災情攀升至近16億元，其中以嘉義縣及台南市最嚴重，合計金額達10億餘元。圖為再一個月就可採收的文旦。（記者王涵平攝）

    颱風丹娜絲及之後的豪雨造成農業災情攀升至近16億元，其中以嘉義縣及台南市最嚴重，合計金額達10億餘元。圖為再一個月就可採收的文旦。（記者王涵平攝）

    2025/07/09 19:29

    〔記者鍾麗華／台北報導〕颱風丹娜絲重創台灣，中南部農作物嚴重受損。行政院今天表示，為保障農民權益，政府編列用於因應天災補助的經費，遭在野黨刪減9000萬元，導致今年度農業天災救助基金補助經費縮減，儘管如此，政院依然會整合現有資源，全力協助農民渡過難關。

    颱風丹娜絲及之後的豪雨造成農業災情攀升至近16億元，其中以嘉義縣及台南市最嚴重，合計金額達10億餘元、占逾6成。國民黨立院黨團今天呼籲，中央應盡速將雲林納入「全品項」、「免現勘」天然災害現金救助地區，協助農民。

    行政院發言人李慧芝表示，在海上、陸上颱風警報發布當日，行政院長卓榮泰便前往雲林、彰化視察防災水利設施改善及整治計畫與工程，並提醒同行的雲林縣長張麗善及彰化縣長王惠美要做好防災準備，中央災害應變中心也會在地方政府需要時支援調度；而7日海上颱風警報解除後，總統賴清德與卓榮泰也在昨天前往嘉南勘災，了解第一線損害情況。

    李慧芝指出，台灣位處亞熱帶海島型氣候區，長期受到颱風及水患威脅，農業經常面臨重大損失，為保障農民權益，去年中央政府總預算中就編列「農業發展─補助農業特別收入基金─獎補助費─對特種基金之補助」項目，用於因應天災補助，但遭在野黨刪減9000萬元，導致今年度農業天災救助基金補助經費縮減，影響災損補助的應變能力。

    李慧芝說明，政府仍會全力以赴，給予農民最大支持，賴總統與卓揆在8日勘災期間已承諾，後續農損救助將秉持「認定從優、程序從簡、補助從速」原則辦理。賴總統及卓揆都非常關心各縣市災後復原與災損情形，行政院會整合現有資源，優先保障農民權益，全力協助農民渡過難關。

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