藍白特優？公督盟回應台灣國會評鑑反指標 預告7/16揭「黑箱立委」！

公督盟預告，本月16日將公布拒絕向社會大眾揭露利益衝突資訊的「黑箱立委」。（資料照）

2025/07/09 21:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由中華勞資事務基金會和台灣中區教授協會主辦的「台灣國會評鑑頒獎典禮」昨（8日）登場，過去被公民監督國會聯盟列為吊車尾的立委，居然在這次國會評鑑名列前茅，引發外界熱議。對此，公督盟特別發3點聲明回應，並預告本月16日將公布，拒絕向社會大眾揭露利益衝突資訊的「黑箱立委」！

公督盟聲明表示，「近日，由中華勞資事務基金會、台灣中區教授協會主辦的『台灣國會評鑑』，在立法院延會期間，公布本會期的立委評鑑結果，包含國民黨立委翁曉玲、謝龍介、林沛祥……等委員都有榮獲此獎項，引發民眾好奇，另外也感謝吳奇昌董事長特別關切本會的評鑑方式與募款情形；因此，藉由此次機會，公督盟做出三點聲明，期望全民共同打造立委透明問責制度，加強民眾對國會信任！」

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「第一，我們樂見更多團體投入監督國會、立委評鑑工作！公督盟長期致力於推動國會改革和透明化，自2007年成立以來，就持續藉由立委評鑑監督國會議員表現，至今已經持續17年，總共累積34次立委評鑑的經驗；因此，公督盟樂見社會各界對國會問政品質的關注，也樂見更多團體投入立委評鑑工作，深化民主韌性。」

「此外，在監督他人的同時，公督盟也嚴格要求自己，將所有評鑑資料上網公開，一般民眾都可以在公督盟官網、華藝學術資料庫，和國家圖書館查詢到，期望真實來呈現立法委員的問政表現，同時也對外公布評鑑委員、會議紀錄，並加入台灣公益團體自律聯盟，對外公布公督盟每年的計畫、預算及成果、決算，並申請勸募字號進行募款，按時將民眾捐款徵信公布在網路上，對捐款者負責！」

「第二，量、質並重，公督盟立委評鑑指標為全國最完整！公督盟的立委評鑑是依照憲法賦予立委職權所設計的評鑑指標，共有24大項，並可細分為51項指標，為目前國內指標最完整的立委評鑑，主要使用立法院公開資料，針對提案內容、立委脫序表現等指標，進行質量兼具的立委評鑑。同時導入參與式民主，AI法案對照表的概念，強化評鑑品質，最後，立委辦公室必須要向全民揭露利益衝突資訊，和公費使用情形，才有機會獲得公督盟優秀立委，因此，要得到該獎項必須是十項全能的立委團隊！遺憾國、眾兩黨過去兩會期拒絕向民眾揭露！」

「第三，要求立委自主揭露利益衝突資訊，7月16日公布黑箱立委名單！公督盟多次強調立委評鑑只是督促國會進步的手段，過去藉由立委評鑑，讓立法院走向開放國會，將所有的議事公報資料上網公開；因此，基本上，所有立委都是被動接受公民監督；唯獨在立法委員的利益衝突資訊揭露，因欠缺法律規範，導致立法院長期隱匿公費助理聘用、出國考察費用，和兼職……等資訊。」

「公督盟鄭重強調，拒絕向民眾揭露利益衝突資訊、不去質詢、不去審查，隨意亂簽法案的立委，並不符合國民對於優秀立委的期待！因此，公督盟藉由立委評鑑的加分項目，鼓勵立法委員辦公室主動向人民揭露，這並非流於主觀，而是促進國會改革，並預計於7月16日對外公布，哪些黑箱立委拒絕向社會大眾揭露利益衝突資訊！」

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