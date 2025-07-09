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    首頁　>　政治

    政黨鼓動民粹包圍司法機關 蘇素娥：應予獨立審判空間

    司法院副院長被提名人蘇素娥。（記者王藝菘攝）

    司法院副院長被提名人蘇素娥。（記者王藝菘攝）

    2025/07/09 18:59

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院全院委員會今天審查「司法院大法官人事同意權案」。民進黨立委吳思瑤提及，政黨和政治人物不斷鼓動民粹就個案包圍司法機關，詢問司法院副院長被提名人蘇素娥看法。蘇素娥說，應給予司法獨立審判空間，「司法院永遠是大家最堅強的後盾，我們捍衛審判獨立和以公正、公平法院為審判的核心思想，永遠不會變。」

    吳思瑤說，非常遺憾，本屆立院組成1年半，憲法權力分立原則被戕害、迫害，不斷彰顯國會最大、國會優位的思維，不論是人事權、預算案、法律案，都讓各憲政機關無法善盡憲政忠誠義務，「我們不容司法受政治干預，希望您有這樣的臂膀，面對政治威嚇都要挺住，憲法告訴我們沒有誰比較大。」

    吳思瑤批評，此時是國家內憂外患時期，因為碰到險峻的在野黨，對國家、憲法、人民不忠誠，一再挑戰司法。不幸的是，政黨和政治人物不斷鼓動民粹就個案包圍司法機關，「這樣的行為應被譴責、節制還是容忍？」

    蘇素娥回答：「應給予司法獨立審判空間。」

    吳思瑤說，司法機關作為集遊禁制區，就是為了讓司法從業人員獨立判斷，不受民粹和社會影響。而更讓人可議的，是在野立委甚至盲挺對司法人員安全造成侵害的暴力言論，對其肉搜、獵巫、公審、威脅，都造成守護司法人員無法做到，「做為副院長被提名人，怎麼給司法人員喊話、支持、鼓勵、不受威嚇。」

    蘇素娥說：「司法院永遠是大家最堅強的後盾，我們捍衛審判獨立和以公正、公平法院為審判的核心思想，永遠不會變。」

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