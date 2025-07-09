廢死不應非黑即白 蘇素娥：憲判8較少著墨被害人 可在其他解釋補強

司法院副院長被提名人蘇素娥。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 20:45

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院全院委員會今天下午審查大法官並為司法院副院長被提名人蘇素娥，國民黨立委吳宗憲指出，蘇素娥是國民法官制度的推手，但去年憲判第8號死刑一致決，一個專業法官可以推翻6位國民法官的決定，與當初推動國民法官的概念有所扞格。蘇素娥回應，現有國民法官法的評議規定，一般案件的評議量刑是2分之1，死刑案件要3分之2，設計上對死刑案件要特別慎重，憲判出來後，關於國民法官案件要如何宣判，有提到職業法官也要3個人同意。

蘇素娥說，做為職業法官，對於一個問題一定是聽過兩邊的說法，聽過辯論後才會下最後判斷，確實有正反不同的意見，將來確實成案的話，有機會聽到兩邊的意見，會再做最後的判斷。

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國民黨立委翁曉玲也詢問，憲判第8號要求各級法官一致決，有心智障礙者不得判死，外界普遍認為這號憲判，嚴重傾向被告與殺人犯，這樣的判決符合要把被告與訴訟人權益衡平的標準嗎？

蘇素娥回答說，憲判8確實對被害人的部分較少著墨，在言詞辯論的時候好像也沒有被害人的代表到現場，將來如果有機會，或許可以在其他的解釋做補強，對被害人的保護是大家共同的目標。翁曉玲贊同說，確實這號判決未來有機會的話，要再做補充或調整的解釋。

民進黨立委林月琴詢問，如何看待法庭直播？蘇素娥說，法庭直播已經是三讀通過的法律，必須予以尊重，法律審採原則公開，司法院應該已經在草擬相關子法，事實審部分大家疑慮較多，最後的修法有一些但書的規定，範圍有一點縮小，誠摯的希望在草擬子法時，把公聽會大家提到可能的疑慮排除，例如擔心妨礙真實發現等，設計子法時要注意到這些大家提過的相關問題。

翁曉玲詢問，是否支持廢死？蘇素娥說，廢死不應該是非黑即白的問題，站在法官的立場，是依據法律及證據做判斷。至於是否認同中華民國憲法是災難？蘇素娥說，中華民國憲法是我們要守護的對象。

翁曉玲提到，包括軍人待遇條例修正、警察人員人事條例、財劃法等修法，賴總統都認為是政治對抗法案，那大法官在面對政治問題時，是否應迴避不宜介入審查？對此，蘇素娥表示，大法官在面對政治問題時，就之前釋憲的實務，是認為政治問題不要介入，政治問題政治解決。

翁曉玲也關切陳水扁案停審逾10年，去年洗錢案拖過追訴期判免訴，現在還有3個案子，蘇素娥未來若成為司法院副院長，如何讓人民知道司法不會雙標，不會遇到權貴就轉彎？蘇素娥說，法院會裁定停止審判就表示有其依據，例如醫生出具的證明等，扁案還在審理中先不評論。

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